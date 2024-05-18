A equipe ACESSA.com esteve presente no ensaio para o Concurso Miss Brasil Gay e traz em primeira mão alguns dos candidatos que vão concorrer ao título desta noite. Aguarde a cobertura completa com o resultado da grande vencedora de 2006. Para conferir as ganhadoras dos anos anteriores, clique aqui.
ACREJeferson Jorge
Milena Maykell
20 anos
DIST. FEDERALWashington Macedo
Dianelly Braga
30 anos
BAHIAKleber Santos
Layla Kenn
21 anos
GOIÁSAnderson Carlos
Ashley Kruz
29 anos
MATO GROSSOJackson Luiz Lopes
Jackeline Boomèr
24 anos
PERNAMBUCORoberto Santos
Roberta Luna
27 anos
RIO DE JANEIROCharles Leandro
Ava Simões
25 anos
STA. CATARINALeandro Nunes
Danielle Dornelles
28 anos
MINAS GERAISAgnaldo Lopes
Aisla Pirv
26 anos
AMAPÁJean Jefferson
Leda d'Sarte
23 anos
CEARÁDavi Alenquere
Camilly Lencker
25 anos
ILHA MARAJÓAlexandre Costa
Santara Gomes
24 anos
PARÁEros Chaves
Eifefel Queen
19 anos
R. G. DO NORTERicardo Alexandre
Raquel Nayla
27 anos
RONDÔNIAEduardo Soares
Bianca Beauty
25 anos
SÃO PAULOFábio Nascimento
Camila Keller
29 anos
ALAGOASEdnaldo Santos
Taylla Martinelly
26 anos
PIAUÍHudson Branco
Sabrina Beaut
18 anos
AMAZONASLander Azevedo
Patrícia Lander
22 anos
ESPÍRITO SANTOAlessandro Assis
Ianka Ashillen
24 anos
MARANHÃOJúlio César Araújo
Adma Shiva
30 anos
PARAÍBAHermeson Viana
Bárbara Star
18 anos
R. G. DO SULJ. Antônio Santana
Santana Loren
36 anos
RORAIMAAroldo Silva
Débora Gasparelly
30 anos
SERGIPEElton Luiz Santos
Camila Bitencourt
23 anos
TOCANTINSAelton de Almeida
Taylla Hickman
29 anos
