A equipe ACESSA.com esteve presente no ensaio para o Concurso Miss Brasil Gay e traz em primeira mão alguns dos candidatos que vão concorrer ao título desta noite. Aguarde a cobertura completa com o resultado da grande vencedora de 2006. Para conferir as ganhadoras dos anos anteriores, clique aqui.


ACRE

Jeferson Jorge
Milena Maykell
20 anos

DIST. FEDERAL

Washington Macedo
Dianelly Braga
30 anos

BAHIA

Kleber Santos
Layla Kenn
21 anos

GOIÁS

Anderson Carlos
Ashley Kruz
29 anos

MATO GROSSO

Jackson Luiz Lopes
Jackeline Boomèr
24 anos

PERNAMBUCO

Roberto Santos
Roberta Luna
27 anos

RIO DE JANEIRO

Charles Leandro
Ava Simões
25 anos

STA. CATARINA

Leandro Nunes
Danielle Dornelles
28 anos

MINAS GERAIS

Agnaldo Lopes
Aisla Pirv
26 anos

AMAPÁ

Jean Jefferson
Leda d'Sarte
23 anos

CEARÁ

Davi Alenquere
Camilly Lencker
25 anos

ILHA MARAJÓ

Alexandre Costa
Santara Gomes
24 anos

PARÁ

Eros Chaves
Eifefel Queen
19 anos

R. G. DO NORTE

Ricardo Alexandre
Raquel Nayla
27 anos

RONDÔNIA

Eduardo Soares
Bianca Beauty
25 anos

SÃO PAULO

Fábio Nascimento
Camila Keller
29 anos

ALAGOAS

Ednaldo Santos
Taylla Martinelly
26 anos

PIAUÍ

Hudson Branco
Sabrina Beaut
18 anos

AMAZONAS

Lander Azevedo
Patrícia Lander
22 anos

ESPÍRITO SANTO

Alessandro Assis
Ianka Ashillen
24 anos

MARANHÃO

Júlio César Araújo
Adma Shiva
30 anos

PARAÍBA

Hermeson Viana
Bárbara Star
18 anos

R. G. DO SUL

J. Antônio Santana
Santana Loren
36 anos

RORAIMA

Aroldo Silva
Débora Gasparelly
30 anos

SERGIPE

Elton Luiz Santos
Camila Bitencourt
23 anos

TOCANTINS

Aelton de Almeida
Taylla Hickman
29 anos


