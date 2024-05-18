A equipe ACESSA.com reuniu as fotos de todas as candidatas que participaram do Concurso em trajes t?pico e de gala. Este ano, trouxemos tamb?m o antes e depois de cada uma delas. Para ver as fotos, clique no ?cone ao lado "fotos"
ACRE:
Milena Maykell (Jeferson Jorge dos Santos) ? cabeleireira, 20 anos. Nasceu em Dourados (MS). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Jeferson Jorge dos Santos
Milena Maykell
ALAGOAS:
Taylla Martinelly (Ednaldo Santos) ? cabeleireira e atriz, 26 anos. Nasceu em Macei? (AL). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Ednaldo Santos
Taylla Martinelly
AMAP?:
Leda d'Sart (Jean Jefferson de Melo Sacramento) ? universit?ria, 23 anos. Nasceu em Macap? (AP). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Jean Jefferson de Melo Sacramento
Leda d'Sart
AMAZONAS:
Patr?cia Lander (Lander Azevedo) ? universit?ria, 22 anos. Nasceu em Manaus (AM). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Lander Azevedo
Patr?cia Lander
BAHIA:
Laila Kenn (Kleber dos Santos) ? operadora de telemarketing e maquiadora, 21 anos. Nasceu em S?o Paulo (SP). J? participou do Miss Brasil Gay 2004 (3? lugar) e 2005 (2? lugar).
Kleber dos Santos
Laila Kenn
CEAR?:
Camilly Lenker (Davi Bezerra Alenquere) ? bailarina, 25 anos. Nasceu em Fortaleza (CE). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Davi Bezerra Alenquere
Camilly Lenker
DISTRITO FEDERAL:
Dianelly Braga (Washington Lu?s Macedo) ? cabeleireira, 20 anos. Nasceu em Vit?ria do Santo Ant?nio (PE). ? a segunda vez que participa do Miss Brasil Gay, a primeira foi em 2005.
Washington Lu?s Macedo
Dianelly Braga
ESP?RITO SANTO:
Ianka Ashillen (Alessandro Alc?ntara de Assis) ? maquiadora, 24 anos. Nasceu em Vit?ria (ES). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Alessandro Alc?ntara de Assis
Ianka Ashillen
FERNANDO DE NORONHA:
Luciana Carral (Luciano de Moraes) ? m?dica, 28 anos. Nasceu em Montes Claros (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Luciano de Moraes
Luciana Carral
GOI?S:
Ashley Cruz (Anderson Carlos) ? universit?ria, 29 anos. Nasceu em An?polis (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Anderson Carlos
Ashley Cruz
ILHA DE MARAJ?:
Shantara Gomes (Alexandre Costa) ? estudante, 24 anos. Nasceu em Bel?m (PA). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Alexandre Costa
Shantara Gomes
MARANH?O:
Adma Shiva (J?lio C?sar Costa Ara?jo) ? bailarina, 30 anos. Nasceu em Fortaleza (CE). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
J?lio C?sar Costa Ara?jo
Adma Shiva
MATO GROSSO:
Jackeline Boom?r (Jackson Luiz Lopes) ? m?sica, 25 anos. Nasceu em Londrina (PR). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Jackson Luiz Lopes
Jackeline Boom?r
MATO GROSSO DO SUL:
Patchelle Beckar (Jo?o Batista Bandura Jr) ? cabeleireira, 24 anos. Nasceu em Muria? (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Jo?o Batista Bandura Jr
Patchelle Beckar
MINAS GERAIS:
Aisla Pirv (Agnaldo Lopes Mar?al) ? atriz transformista, 26 anos. Nasceu em Belo Horizonte (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Agnaldo Lopes Mar?al
Aisla Pirv
PAR?:
Eiffel Queen (Eros Chaves) ? cabeleireira, 29 anos. Nasceu em Manaus (AM). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Eros Chaves
Eiffel Queen
PARA?BA:
B?rbara Star (Hemerson C?sar de Oliveira Viana) ? estudante, 18 anos. Nasceu em Jo?o Pessoa (PB). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Hemerson C?sar de Oliveira Viana
B?rbara Star
PARAN?:
Beyonc? Canalis (n?o quis revelar o nome) ? maquiadora, 27 anos. Nasceu em Belo Horizonte (MG). ? a segunda vez que participa do Miss Brasil Gay. A primeira foi h? dez anos.
n?o quis revelar o nome
Beyonc? Canalis
PERNAMBUCO:
Roberta Luna (Roberto Santos) ? maquiadora, 27 anos. Nasceu em Presodente Prudente (SP). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Roberto Santos
Roberta Luna
PIAU?:
Sabrina Beaut (Hudson Xavier Branco) ? cabeleireira, 18 anos. Nasceu em S?o Vicente (SP). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay. Atual Miss Mundo Gay.
Hudson Xavier Branco
Sabrina Beaut
RIO GRANDE DO NORTE:
Raquel Nayla (Ricardo Alexandre Monteiro de Toledo) ? funcion?ria p?blica, 27 anos. Nasceu em Guaratinguet? (SP). Participa do Miss Brasil Gay pela 2? vez. A primeira foi em 2005, representando Santa Catarina, quando foi Miss Simpatia.
Ricardo Alexandre Monteiro de Toledo
Raquel Nayla
RIO GRANDE DO SUL:
Santana Loren (J. Ant?nio Santana) ? cabeleireira e psic?loga, 36 anos. Nasceu em Belo Horizonte (MG). Partcipou do Miss Brasil Gay duas vezes, 2003 e 2005 (5? lugar em ambas).
J. Ant?nio Santana
Santana Loren
RIO DE JANEIRO:
Ava Sim?es (Charles Sim?es Leandro) ? dentista, 27 anos. Nasceu em Recreio (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Charles Sim?es Leandro
Ava Sim?es
ROND?NIA:
Bianca Beauty (Eduardo Soares Rocha) ? cabeleireira, 25 anos. Nasceu em Governador Valadares (MG). Participou do Miss Brasil Gay em 2004.
Eduardo Soares Rocha
Bianca Beauty
RORAIMA:
D?bora Gasparelly (Aroldo Silva) ? cabeleireira, maquiadora, apresentadora e rep?rter, 30 anos. Nasceu em Manaus (AM). ? a segunda vez que participa do Miss Brasil Gay. A primeira foi em 2005, representando a Ilha de Maraj?.
Aroldo Silva
D?bora Gasparelly
SANTA CATARINA:
Danielle Dornelles (Leandro Nunes) ? cabeleireira, 28 anos. Nasceu em S?o Paulo (SP). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Leandro Nunes
Danielle Dornelles
S?O PAULO:
Camila Keller (F?bio Nascimento) ? maquiadora, 29 anos. Nasceu em S?o Paulo (SP). ? a terceira vez que participa do Miss Brasil Gay.
F?bio Nascimento
Camila Keller
SERGIPE:
Camila Bitencourt (Elton Luiz Santos) ? auxiliar de decora??o, 23 anos. Nasceu em Aracaju (SE). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Elton Luiz Santos
Camila Bitencourt
TOCANTINS:
Tayla Hickman (Aelton de Almeida) ? enfermeira, 29 anos. Nasceu em Bias Fortes (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.
Aelton de Almeida
Tayla Hickman
