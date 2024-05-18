A equipe ACESSA.com reuniu as fotos de todas as candidatas que participaram do Concurso em trajes t?pico e de gala. Este ano, trouxemos tamb?m o antes e depois de cada uma delas. Para ver as fotos, clique no ?cone ao lado "fotos"

ACRE:


Milena Maykell (Jeferson Jorge dos Santos) ? cabeleireira, 20 anos. Nasceu em Dourados (MS). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Jeferson Jorge dos Santos
Milena Maykell

ALAGOAS:


Taylla Martinelly (Ednaldo Santos) ? cabeleireira e atriz, 26 anos. Nasceu em Macei? (AL). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Ednaldo Santos
Taylla Martinelly

AMAP?:


Leda d'Sart (Jean Jefferson de Melo Sacramento) ? universit?ria, 23 anos. Nasceu em Macap? (AP). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Jean Jefferson de Melo Sacramento
Leda d'Sart

AMAZONAS:


Patr?cia Lander (Lander Azevedo) ? universit?ria, 22 anos. Nasceu em Manaus (AM). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Lander Azevedo
Patr?cia Lander

BAHIA:


Laila Kenn (Kleber dos Santos) ? operadora de telemarketing e maquiadora, 21 anos. Nasceu em S?o Paulo (SP). J? participou do Miss Brasil Gay 2004 (3? lugar) e 2005 (2? lugar).


Kleber dos Santos
Laila Kenn

CEAR?:


Camilly Lenker (Davi Bezerra Alenquere) ? bailarina, 25 anos. Nasceu em Fortaleza (CE). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Davi Bezerra Alenquere
Camilly Lenker

DISTRITO FEDERAL:


Dianelly Braga (Washington Lu?s Macedo) ? cabeleireira, 20 anos. Nasceu em Vit?ria do Santo Ant?nio (PE). ? a segunda vez que participa do Miss Brasil Gay, a primeira foi em 2005.


Washington Lu?s Macedo
Dianelly Braga

ESP?RITO SANTO:


Ianka Ashillen (Alessandro Alc?ntara de Assis) ? maquiadora, 24 anos. Nasceu em Vit?ria (ES). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Alessandro Alc?ntara de Assis
Ianka Ashillen

FERNANDO DE NORONHA:


Luciana Carral (Luciano de Moraes) ? m?dica, 28 anos. Nasceu em Montes Claros (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Luciano de Moraes
Luciana Carral

GOI?S:


Ashley Cruz (Anderson Carlos) ? universit?ria, 29 anos. Nasceu em An?polis (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Anderson Carlos
Ashley Cruz

ILHA DE MARAJ?:


Shantara Gomes (Alexandre Costa) ? estudante, 24 anos. Nasceu em Bel?m (PA). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Alexandre Costa
Shantara Gomes

MARANH?O:


Adma Shiva (J?lio C?sar Costa Ara?jo) ? bailarina, 30 anos. Nasceu em Fortaleza (CE). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


J?lio C?sar Costa Ara?jo
Adma Shiva

MATO GROSSO:


Jackeline Boom?r (Jackson Luiz Lopes) ? m?sica, 25 anos. Nasceu em Londrina (PR). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Jackson Luiz Lopes
Jackeline Boom?r

MATO GROSSO DO SUL:


Patchelle Beckar (Jo?o Batista Bandura Jr) ? cabeleireira, 24 anos. Nasceu em Muria? (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Jo?o Batista Bandura Jr
Patchelle Beckar

MINAS GERAIS:


Aisla Pirv (Agnaldo Lopes Mar?al) ? atriz transformista, 26 anos. Nasceu em Belo Horizonte (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Agnaldo Lopes Mar?al
Aisla Pirv

PAR?:


Eiffel Queen (Eros Chaves) ? cabeleireira, 29 anos. Nasceu em Manaus (AM). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Eros Chaves
Eiffel Queen

PARA?BA:


B?rbara Star (Hemerson C?sar de Oliveira Viana) ? estudante, 18 anos. Nasceu em Jo?o Pessoa (PB). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Hemerson C?sar de Oliveira Viana
B?rbara Star

PARAN?:


Beyonc? Canalis (n?o quis revelar o nome) ? maquiadora, 27 anos. Nasceu em Belo Horizonte (MG). ? a segunda vez que participa do Miss Brasil Gay. A primeira foi h? dez anos.


n?o quis revelar o nome
Beyonc? Canalis

PERNAMBUCO:


Roberta Luna (Roberto Santos) ? maquiadora, 27 anos. Nasceu em Presodente Prudente (SP). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Roberto Santos
Roberta Luna

PIAU?:


Sabrina Beaut (Hudson Xavier Branco) ? cabeleireira, 18 anos. Nasceu em S?o Vicente (SP). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay. Atual Miss Mundo Gay.


Hudson Xavier Branco
Sabrina Beaut

RIO GRANDE DO NORTE:


Raquel Nayla (Ricardo Alexandre Monteiro de Toledo) ? funcion?ria p?blica, 27 anos. Nasceu em Guaratinguet? (SP). Participa do Miss Brasil Gay pela 2? vez. A primeira foi em 2005, representando Santa Catarina, quando foi Miss Simpatia.


Ricardo Alexandre Monteiro de Toledo
Raquel Nayla

RIO GRANDE DO SUL:


Santana Loren (J. Ant?nio Santana) ? cabeleireira e psic?loga, 36 anos. Nasceu em Belo Horizonte (MG). Partcipou do Miss Brasil Gay duas vezes, 2003 e 2005 (5? lugar em ambas).


J. Ant?nio Santana
Santana Loren

RIO DE JANEIRO:


Ava Sim?es (Charles Sim?es Leandro) ? dentista, 27 anos. Nasceu em Recreio (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Charles Sim?es Leandro
Ava Sim?es

ROND?NIA:


Bianca Beauty (Eduardo Soares Rocha) ? cabeleireira, 25 anos. Nasceu em Governador Valadares (MG). Participou do Miss Brasil Gay em 2004.


Eduardo Soares Rocha
Bianca Beauty

RORAIMA:


D?bora Gasparelly (Aroldo Silva) ? cabeleireira, maquiadora, apresentadora e rep?rter, 30 anos. Nasceu em Manaus (AM). ? a segunda vez que participa do Miss Brasil Gay. A primeira foi em 2005, representando a Ilha de Maraj?.


Aroldo Silva
D?bora Gasparelly

SANTA CATARINA:


Danielle Dornelles (Leandro Nunes) ? cabeleireira, 28 anos. Nasceu em S?o Paulo (SP). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Leandro Nunes
Danielle Dornelles

S?O PAULO:


Camila Keller (F?bio Nascimento) ? maquiadora, 29 anos. Nasceu em S?o Paulo (SP). ? a terceira vez que participa do Miss Brasil Gay.


F?bio Nascimento
Camila Keller

SERGIPE:


Camila Bitencourt (Elton Luiz Santos) ? auxiliar de decora??o, 23 anos. Nasceu em Aracaju (SE). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Elton Luiz Santos
Camila Bitencourt

TOCANTINS:


Tayla Hickman (Aelton de Almeida) ? enfermeira, 29 anos. Nasceu em Bias Fortes (MG). ? a primeira vez que participa do Miss Brasil Gay.


Aelton de Almeida
Tayla Hickman


