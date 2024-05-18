Programa??o preparada para o 9? Rainbow Fest

Entre as novidades deste ano, ? que a 4? Parada da Cidadania

e do Orgulho GLBT ter?, pela primeira vez, um rei S?lvia Zoche

Rep?rter

21/07/2006 O an?ncio da programa??o da 9? Rainbow Fest come?ou com o presidente do Movimento Gay de Minas (MGM), Oswaldo Braga, que enfatizou a presen?a de outros organizadores do evento. "? importante que estas novas 'caras' estejam aqui hoje, al?m do Oswaldo e do Trajano". Estavam presentes tamb?m tr?s coordenadores dos semin?rios da Rainbow, Anderso Ferrari, Jorge J?nior e F?bio Vargas; um dos membros da diretoria do MGM, Marcos Carneiro; e um dos organizadores dos eventos culturais Michel Brucce. Ali?s, guardem este nome, porque Michel Brucce (foto ao lado) tamb?m ? sin?nimo de Rei da 4? Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT e est? em todo material de divulga??o da Parada. A escolha aconteceu em meados de maio, em uma reuni?o, sem a presen?a de Michel. O assessor de imprensa do MGM, Jorge J?nior, conta que todos chegaram ao nome por ser considerado um militante completo. "Este ano decidimos que seria um representante dos gays e o Michel est? na organiza??o da Parada, das nossas viagens para outras Paradas, faz parte do MGM Justi?a, ? mebor da diretoria... ? um militante completo", diz. Para Brucce, assim que recebeu a not?cia, veio a sensa??o de "muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo, muito agrad?vel". Mas tudo ficou mais tranq?ilo depois que o MGM foi divulgar a Parada de Juiz de Fora em S?o Paulo, no in?cio de junho deste ano. "Pensei: 'Ser? que eu sou a pessoa indica para representar a coletividade?'. Fiquei mais ? vontade, porque os amigos me deram uma grande for?a e disseram que o MGM acertou na escolha. Agora, ent?o, tenho maior amor ? causa", revela. Semin?rios Para que o evento que acontece entre os dias 21 de agosto (segunda) a 27 de agosto (domingo), a ONG mobiliza cerca de 500 pessoas trabalhando - funcion?rios, volunt?rios e estagi?rios - para que tudo entre nos eixos antes e durante a programa??o. No primeiro e segundo dias do Rainbow, 21 e 22 de agosto, acontece o 7? Semin?rio Homossexualidade e Escola: A forma??o do professor em quest?o, coordenado pelo doutor em Educa??o Anderson Ferrari. "Este ? o ?nico evento do pa?s que discute a homossexualidade e a educa??o. A educa??o ? uma das bandeiras do MGM desde sua origem. Os estudos sobre gays, l?sbicas crescem, cada vez mais, no Brasil. A inten??o ? trazer o que h? de mais recente nas pesquisas", explica o coordenador. No total devem ser capacitados 110 professores e cerca de 70 agentes de sa?de. "Mas o semin?rio ? voltado tamb?m para licenciaturas. A gente repara a resist?ncia dos graduandos quando se fala sobre os semin?rios. Os semin?rios s?o uma oportunidade para forma??o dos profissionais que estar?o na escola", conta. O Semin?rio Homossexualidade e Justi?a, com o tema Homofobia e Direitos GLBT ser? no terceiro e quarto dia de Rainbow, 23 e 24 de agosto. "V?o ser quatro mesas de debate. Alguns nomes est?o cotados para falar sobre os direitos nos tr?s poderes - Executivo, Legislativo e Judici?rio", diz o coordenador e advogado F?bio Vargas (foto ao lado). Confirmada est? a presen?a do antrop?logo e fundador do Grupo Gay da Bahia, Luiz Mott. "Ele ? o porta-voz do movimento homossexual no Brasil", afirma Oswaldo Braga. O objetivo ? mostrar como est?o as leis brasileiras para os homossexuais. "Desde 1988, o Brasil, unca aprovou uma lei federal favor?vel aos homossexuais", lembra Oswaldo. No quinto dia, 25 de agosto (sexta), acontece o Semin?rio Homossexualidade e M?dia, coordenado pelo assessor de comunica??o do MGM, o jornalista Jorge J?nior. Alunos das faculdades de Comunica??o Social de Juiz de Fora v?o receber o convite para participar do semin?rio, que vai falar como informa?es sobre o universo GLBT algumas vezes s?o passadas de forma equivocada pela imprensa. A expectativa ? que cerca de 80 alunos participem. Clique aqui e veja a programa??o dos Semin?rios Pra?a Ant?nio Carlos No in?cio de junho deste ano, o diretor do MGM, Marco Trajano, falou a equipe ACESSA.com sobre a expectativa dos shows realizados na Pra?a Ant?nio Carlos ser mudado para o Terreira do Samba (leia a mat?ria). L? seria um espa?o maior para uma cidade cenogr?fica chamada Cidade Rainbow. Mas os recursos atuais n?o foram suficientes para este grande empreendimento, por enquanto, de acordo com a assessoria. Mas quem disse que o brilho e o glamour da festa ser?o ofuscados? Pelo contr?rio. A promessa ? de que a pra?a vire uma super festa rave, de quarta a domingo, de 18h ?s 22h. "Vamos ter uma grande estrutura montada. S? de luz s?o cerca de 30 mil watts e 100 mil watts de som. Mas vamos respeitar a lei do sil?ncio", avisa o respons?vel pelo evento na Pra?a Ant?nio Carlos, Michel Brucce. "Isso ? um aquecimento para as outras festas que come?am na quinta", completa Oswaldo. Al?m dos DJs residentes Coldhans e Jeff Vale, o MGM traz o DJ Gustavo Viana, no dia 24 de agosto (quinta), e o DJ Marcos Vinicius, no s?bado, 26. "Tamb?m ter?o outros nomes, shows e performances de drags...", diz Brucce. A drag queen de Belo Horizonte, Wandera Jones, j? confirmou presen?a. A pra?a tem quatro entradas e ser?o feitos portais por onde as pessoas v?o chegar e receber preservativos e folhetos sobre preven??o. Tamb?m vai ter um stand de preven??o e do MGM", diz Brucce. Uma das atra?es que eles destacam s?o as apresenta?es de um grupo de street dance do MGM, com jovens de at? 24 anos. "Este ? um dos projetos que temos e ? uma preocupa??o de mostrar o que tem na cidade. Faz parte da parceria com o Minist?rio da Cultura. ? uma atividade importante de inser??o", explica Trajano. O esquema de limpeza pr?prio est? montado para todos os dias de festa na Pra?a. Haver? banheiros qu?micos, mais que em 2005, porque foi um dos pedidos conferidos atrav?s de pesquisa. A pra?a ter? quatro pontos de bares e feira de artesanato inclusive, de ONGs como o Casa, Casa Viva e GEDAE. Clique aqui e veja a programa??o na Pra?a Ant?nio Carlos Parada Gay Se na primeira Parada organizada pelo MGM havia cerca de 10 mil pessoas; na segunda, 35 mil; na terceira, 50 mil; a expectativa da quarta Parada ? de que 70 mil pessoas se re?nam em uma grande celebra??o, que este ano, prega a paz e a homofobia criminalizada. "Para garantirmos um movimento pac?fico, al?m da PM, vamos ter seguran?a pr?pria. Tamb?m inciamos uma conversa com os funkeiros, por causa de um atrito que aconteceu entre eles mesmo, no ano passado. Eles s?o bem vindos, mas que venham em paz", alerta Trajano. Um dos respons?veis pela Parada, Marcos Carneiro, diz que ? importante ressaltar o trabalho de um ano inteiro do MGM divylgado de forma intensa na Rainbow e na Parada. Oswaldo lembra que a Parada, a ONG j? fez palestras em diversas cidades do Brasil. "Tamb?m j? fomos citados como a Parada mais organizada e gostosa de participar", orgulha-se. Ele ainda conta que o Brasil possui 150 Paradas durante o ano e Juiz de Fora possui a maior entre as cidades do interior e fiac em 6? ligar em todo Brasil. "Em Minas, somos a maior entre as doze que existem", conta. Este ano, a expectativa ? de que entre os cinco trios el?tricos tenha um do Miss Brasil Gay. "Com a nova produ??o, acreditamos que isso aconte?a", diz Oswaldo. Os nomes de personalidades participantes ainda n?o foram revelados, porque o MGM ainda est? em fase de contato. Apoio ao Rainbow O MGM faz quest?o de agradecer o apoio que ganham do Minist?rio da Cultura, do Minist?rio da Sa?de, da PJF, de universidades e de algumas empresas da iniciativa privada. O or?amento do 9? Rainbow Fest est? previsto em R$ 100 mil. Cerca de R$ 17 mil, a ONG consegui em edital p?blico de finaciamento de Paradas do Orgulho GLBT, atrav?s do Programa Nacional de DST/Aids, do Minist?rio da Sa?de. Outra participa??o em edital, desta vez, do Minist?rio da Cultura, contemplou o MGM com R$ 35 mil. "N?o ? f?cil. Disputamos com eventos de todo o Brasil", lembra Oswaldo, que conta que os banheiros qu?micos espalhados pelo trajeto da Parada e que ficar?o na Pra?a Ant?nio Carlos, assim como a decroa??o, foram bancados pelo pr?prio MGM. "Os recursos captados s?o rigorosamente investidos nos trabalhos do MGM e o poder p?blico e privado deve se mobilizar mais", diz Marcos Carneiro. Participa??o do p?blico Em 2005, uma pesquisa de demanda tur?stica - parceria entre MGM e UFJF - mostrou que cerca de R$ 2 milh?es foram injetados em Juiz de Fora durante os sete dias de Rainbow Fest. "Os turistas v?m para o Miss Gay, mas j? tem muita gente que vem por causa do Rainbow. Mas a gente sabe que foi a partir do Miss Gay que o MGM nasceu", diz Oswaldo. A pesquisa revelou, novamente, que o p?blico GLBT possui potencial econ?mico e ? formador de opini?o. Para se ter uma id?ia, quase 40% dos turistas gastam o tempo livre fazendo compras. "As pessoas dizem que os gays s?o ricos. N?o ? isso. Durante todo ano, em nosso projetos, atendemos muitos com condi?es finaceiras dif?ceis. Mas, na ?poca do Rainbow, vem muitas pessoas - empres?rios, m?dicos... - que saem de sua cidade, que n?o se assumem, e aqui se sentem ? vontade. O valor que se d? a Lei Rosa ? muito grande. As pessoas v?m e se sentem especiais", fala o presidente da ONG. Um dos objetivo do MGM ? aumentar o per?odo de perman?ncia dos turistas na cidade. "A capacidade hoteleira est? esgotada, tanto que 40% das pessoas ficam em hospedagens alernativas. Mas n?o adianta aumentar a capacidade nos hot?is, n?o tem turista durante toda a semana". A perman?ncia m?dia, segundo a pesquisa, ? de tr?s dias. "Mas o n?mero de pessoas que cegam mais cedo [antes de sexta-feira] vem crescendo", acrescenta o presidente. Como todos os anos, o MGM vai orientar os taxistas, comerciantes e artes?os para recepcionar o p?blico que vem de fora. "Ano passado, todos os taxistas colocaram uma bandeirinha com as cores do arco-?ris nos carros, os postos de gasolina da cidade fizeram uma decora??o especial, alguns hot?is e comerciantes tamb?m. Esperamos que este ano seja assim tamb?m", conclui Oswaldo. Clique aqui e veja outros eventos