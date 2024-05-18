Feira Off Mix

Descontos, variedades, lazer e ingressos para

as festas. Para o p?blico Rainbow ou n?o! Fernanda Leonel

Rep?rter

25/08/2006 Para ver algumas das novidades da feira Mix, clique no ?cone ao lado. S?o roupas, acess?rios, massoterapeuta... Moda para todos os gostos, todas as idades, todos sexos. Sem preconceito e com uma pitada de estilo alternativo. Assim ? o Mercado OffMix, uma feira de... tudo e mais um pouco quando o assunto ? moda. Pensou em brincos, rel?gios, colares. Na Offmix tem. Ah, que tal uma cal?a jeans, um biqu?ni, ou uma bolsa diferente? Tem tamb?m. E esse ano, vez em que a feira chega a sua quarta edi??o durante as comemora?es da semana pink de Juiz de Fora e entra no calend?rio oficial pela primeira vez, tem tamb?m ingressos para o Miss Brasil Gay e festas oficiais. A feira acontece de 14h ?s 20h, entre os dias 25, 26 e 27 de agosto. Para quem vai conferir os lan?amentos e as cria?es de moda, h? um espa?o diferente, que segundo uma das coordenadoras do evento, Anamaria Guarinello foi preparado para tornar um ambiente agrad?vel. "Esse ? um dos principais atrativos da feira, o ambiente aqui ? diferente, a pessoa circula com calma, com uma m?sica rolando no fundo. Fica agrad?vel. Essa ? uma das principais vantagens da Off", destacou Anamaria, falando do espa?o B que conta com som de DJ?s e um mini-bar. Outra vantagem destacada pela organizadora s?o os pre?os oferecidos para o consumidor. Tudo vem com desconto. Alguns chegam a ofecer 50%. Produtos at? pela metade do pre?o, s? para fisgar os em m?dia 50.000 turistas que chegam na cidade. E olha que pelas confirma?es dos lojistas presentes, o neg?cio vale a pena. Aproximadamente tr?s mil pessoas devem circulam pelo espa?o do Hotel Ritz que tem mais de 30 stands esse ano. Luciene Porto, por exemplo, que est? desde a primeira edi??o da feira em Juiz de Fora, destaca que esse p?blico ? um ?timo mercado consumidor. "Quem viaja e ? turista, j? gasta muito, naturalmente. O pessoal que vem para a Parada Gay e para a Rainbow Fest, s?o ?timos consumidores. Eles v?m ae gastam muito mesmo", brinca a comerciante que est? expondo acess?rios. ? isso mesmo. De acordo com os vendedores, a pedida do sucesso ? caprichar em acess?rios diferentes, bolsas extravagantes, colares maiores. A palavra ex?tico ? quem manda na hora de colocar a imagina??o para ferver e mandar a m?o na massa na hora da cria??o. Mas o Mercado Off Mix n?o ? s? destinado para o p?blico Rainbown. N?o fica f?cil perceber como as promo?es atraem todo mundo. Crian?a, jovem, adulto, homem, mulher. Todo mundo de olho nos produtos ex?ticos que a feira oferece. Como mesmo destacaram os organizadores, para tentar resumir o Mercado OffMix basta pensar no pr?prio Rainbown Fest: diversidade, anima??o, colorido, e muito..mas muito brilho mesmo!