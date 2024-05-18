Festas agitam a semana
Os agitos da semana gay em clima de muita festa. Uma atr?s da outra, confira a programa??o

23/08/2006
"Que comece la fiesta!". Sim! Os agitos badalad?ssimos das festas do 9? Rainbow Fest come?am a todo vapor, nesta quarta, 23 de agosto, na Pra?a Ant?nio Carlos, a partir de 18h. Ser?o quatro horas de uma super rave, com uma grande estrutura montada, cerca de 30 mil watts de luz e 100 mil watts de som, v?o abalar as estruturas de quem passar pela pra?a.

Este ? um aquecimento para outras baladas que acontecem na cidade e vai at? domingo no hor?rio fixo de 18h ?s 22h. "Vamos respeitar a lei do sil?ncio", avisa o respons?vel pelo evento na Pra?a Ant?nio Carlos, Michel Brucce. Os DJs residentes s?o os conhecidos da night de JF, Coldhans e Jeff Vale, mas no primeiro dia, que abre a line-up, ? DJ Cebola. para acompanh?-los, o MGM traz o DJ Gustavo Viana, no dia 24 de agosto (quinta), e o DJ Marcos Vinicius (M-Vee), no s?bado, 26, que vai estar na Parada Gay e continua a festa na pra?a. E muitas perfomances, que n?o podem faltar, claro, de go go boys e drag queens, como Wandera Jones, de Belo Horizonte.

A Pra?a Ant?nio Carlos tem curti??o sim, mas n?o esquece da import?ncia da conscientiza??o do uso da camisinha (leia mat?ria). Nos quatro portais de entrada foram montados stands para distribui??o de preservativos e folhetos sobre preven??o.

A festa continua!
Para quem ainda quer mais - ? ?bvio que muita gente quer -, existem outras op?es de curti??o na semana mais pink de JF. Tamb?m no primeiro dia, a cantora Josy Oliveira faz show no People Bar. Depois, o DJ Duda Terra comanda o som.

E que tal assistir a um concurso, ao vivo, de homens bonitos em perfomances de tirar o f?lego? Ent?o, a pedida ? ir ao Concurso Rainbow Man, que acontece na sexta. O homem mais bonito ser? eleito e vai participar do site Casa dos Homens. Neste mesmo dia, voc? pode ir para a tradicional Festa da Val, que vai celebrar a 11? edi??o na cidade.

Para quem tem energia de sobra, o dia de s?bado vai come?ar na Parada Gay, depois na Pra?a Ant?nio Carlos, e ainda h? duas festas que come?am a partir de 23h. A X-Demente ? "o que h?" no cen?rio GLBT nacional. Com o tema Orgulho, a outra festa da noite ? a Festa Fun - Pride Edition, com nomes badalados agitando a madrugada.

E por falar em madrugada... Quem disse que domingo de manh? ? hora de dormir? Que nada! Estique o corpo e dance muito, espante o cansa?o na The Last Floor.

Para fechar a semana Rainbow, a pedida ? sentar no bar e escutar a voz de Myllena ao som de seu viol?o e comentar sobre a divertida semana, torcendo para que a outra Rainbow chegue logo, para come?ar tudo de novo.


