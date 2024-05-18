Inscri?es abertas para os semin?rios do 9? Rainbow Fest

Pela primeira vez, ? aberto debate para tratar dos direitos GLBTs 15/08/2006 Clique aqui e veja a programa??o dos Semin?rios Neste ano, o primeiro semin?rio da programa??o ? "Homossexualidade e Escola", em sua s?tima edi??o, coordenado pelo doutor em Educa??o Anderson Ferrari. Segundo os organizadores, a inten??o ? discutir com os professores algumas quest?es sobre comportamento, escola e homossexualidade. O semin?rio dar? continuidade ao Curso de Capacita??o de Professores em Homossexualidade promovido pelo MGM desde mar?o do ano passado, em parceria com o Minist?rio da Educa??o. O 1? Semin?rio Homossexualidade e Direitos GLBTs ir? tratar da homofobia e assuntos relacionados a legisla??o brasileira para gays, l?sbicas, simpatizantes e . O debate ser? voltado para estudantes de direito. J? o semin?rio Homossexualidade e M?dia ser? destinado aos estudantes de jornalismo, visando prepar?-los para a divulga??o de not?cias no campo do homossexualismo. Est?o programadas mesas de debates com produtores nacionais de m?dia GLS e um curso de capacita??o sobre homossexualidade nos meios de comunica??o. Inscri?es - Quem deseja participar do semin?rios durante o 9? Rainbow Fest j? pode fazer sua inscri??o via internet, mandando um e-mail para rainbowfest@mgm.org.br ou na sede do MGM (Rua S?o Sebasti?o, 345) e pelo telefone (32) 3218-7496, das 8h ?s 18h, at? o dia 21 de agosto.