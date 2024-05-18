Parada Gay movimenta Juiz de Fora

Em clima de muita festa e tranq?ilidade evento contagia Juiz de Fora e levanta bandeira contra a homofobia Guilherme Oliveira

Colabora??o

26/08/2006 Clique nos ?cones para ver algumas fotos da Parada e o v?deo com a abertura oficial, beijo e a contagem regressiva



Um evento democr?tico em que gays, l?sbicas, heterosexuais e muita fantasia levantaram a bandeira do direito ? igualdade e respeito pedindo um basta ? discrimina??o com o tema "homofobia ? crime". A concentra??o em frente ao Parque Halfeld reuniu desde cedo pessoas de todos os cantos do pa?s. Crian?as, adultos e idosos prestigiaram o evento em que a cidade e o povo de Juiz de Fora foram bastante elogiados. A 4? Parada Gay de Juiz de Fora reuniu mais de 70 mil pessoas nas ruas da cidade. A abertura oficial teve na comiss?o de frente motoqueiras homosexuais ? frente dos trios el?tricos. A coordenadora do grupo de l?sbicas do Movimento Gay de Minas, Erika Neves, destacou a import?ncia delas fazerem a abertura. "Abrir a Parada nos d? maior visibilidade. Somos mulheres e devemos ser respeitadas". Erika avalia que o preconceito em rela??o a orienta??o sexual ainda ? um tabu. "Tem melhorado, mas ainda ? pouco, n?o deveria existir nenhum tipo de preconceito". Cl?udia Debaldi, 36 anos, acredita que os preconceitos de acordo com o tempo v?o acabar. "Tudo ? uma quest?o de evolu??o. As pessoas v?o ter que aceitar". J? Adriana Simone, de 35 anos, que acompanha as Paradas Gays pelo Brasil h? mais de 10 anos, destacou que ? preciso que haja leis mais severas para com aqueles que discriminam os homosexuais. "Ainda acontecem muitos assassinatos. Com a lei que pune a homofobia, com certeza isso vai diminuir". Ela se refere ao projeto de lei n? 5.003/02 que se aprovado vai converter em crime a discrimina??o e viol?ncia homof?bica. Adriana aproveita os eventos para vender objetos do movimento nas cidades onde passa. Apesar do evento contar com grande car?ter reivindicat?rio, algumas pessoas preferem destacar que se trata apenas de uma festa onde todos se divertem. "J? passou o tempo da festa ser de reinvidica?es. Hoje ? mais uma forma de divertimento para as pessoas ficarem mais felizes", disse Alexandre Chaves, 24 anos. Casais heterosexuais acompanharam a parada e se divertiram com os trios el?tricos que passaram pela avenida. "O evento traz boas receitas para a cidade. E o p?blico gay ? como qualquer um de n?s. Todos pagamos impostos", diz Guilherme Martelli, 35 anos, acompanhado da esposa Raquel Martelli, 30 anos. Para Carlos Goldner, 31 anos, e a namorada Cristiane Dose, 23, o evento fortalece a democracia e abrilhanta a cidade de Juiz de Fora. "Eles s?o pessoas como todos n?s. ? uma festa da democracia que sai mais forte. ? um carnaval", fala Carlos. Cristiane ressalta que ? uma forma do p?blico homosexual mostrar para a sociedade que eles t?m os mesmos direitos. Juiz de Fora nas gra?as do p?blico H? 30 anos sediando o Miss Gay e pelo quarto ano a Parada , Juiz de Fora caiu nas gra?as daqueles que visitam a cidade. Para a madrinha da parada gay de S?o Paulo, Kaka di Poli, 47 anos, Juiz de Fora est? de parab?ns. "Venho pelo 15? ano consecutivo. Aqui ? bem diferente de S?o Paulo. Temos seguran?a, presen?a de fam?lias e recebemos muito carinho". Para Paulo Ramos e Rene, do estado do Rio de Janeiro, a popula??o da cidade ? muito receptiva "A cidade realmente abra?ou a causa com muito carinho. ? uma alegria para todos n?s que estamos aqui", conta Paulo. J? Rene que veio da cidade de Maric?, e vem a Juiz de Fora h? 5 anos, disse que a cidade sempre o recebeu muito bem e com muito carinho. "A cidade ? muito evolu?da", elogiou. Para um grupo de amigas juizforanas o sucesso se deve ao carinho que a cidade da paz , como elas denominaram Juiz de Fora, recebe a todos. P?blico "se vira" para ver a Parada Moradores dos pr?dios da avenida acompanharam das varandas a Parada Gay. Mas outros deram um jeitinho diferente de prestigiar o evento, em cima de marquises e at? mesmo em cima de fachada de banco.