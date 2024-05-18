Semana Gay ganha parceiros de peso

Prefeitura e iniciativa privada anunciam apoio ao Miss Gay e Rainbow Fest que prometem movimentar a cidade na última semana de agosto Sílvia Zoche

07/08/2006

? mesa de reuni?o do Gabinete do prefeito de Juiz de Fora estavam presentes representantes do Movimento Gay de Minas, do Miss Brasil Gay, da pr?pria prefeitura, Abrasel, C?mara dos Dirigentes Lojistas e Convention Bureau, al?m da imprensa. O objetivo de todos foi o de mostrar que os eventos ter?o apoio para que permane?am em Juiz de Fora e cres?a a cada ano. O diretor do MGM, Marco Trajano, falou sobre a import?ncia da parceria. "Estamos felizes por firmar esta parceria que ? fundamental. O MGM, que vem na esteira do Miss Brasil Gay, h? nove anos luta pela inclus?o social. Fico feliz por Juiz de Fora manter a tradi??o de ser inclusiva e respeitar a diversidade". Trajano destaca a participa??o da comunidade em rela??o ? Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT. "A popula??o abra?a a Parada da Cidadania de uma forma l?dica e feliz". Um dos produtores e administradores do Miss Minas Gerais Gay, evento que ter? um novo formato este ano (leia a mat?ria), Marcelo do Carmo (foto ao lado, ? direita), falou em nome da organiza??o. O primeiro ponto que ele tocou foi o fato da dire??o geral do concurso continuar nas m?os de Chiquinho Mota, presente na coletiva, e que se recupera bem de um AVI (Acidente Vascular Isqu?mico) moderado (leia a mat?ria). Chiquinho ap?ia esta "nova cara" ao Miss Gay e quer ver o resultado desta experi?ncia que acontece pela primeira vez. Marcelo ressaltou o pioneirimo do concurso e relembrou que este ano ter? um car?ter mais moderno. "Nosso objetivo ? que esse evento seja, cada vez mais, refer?ncia", diz Marcelo. Em seguida, a palavra passou para o prefeito Alberto Bejani que frisou que n?o deseja que o Miss Gay saia de Juiz de Fora, relembrando o ?nico ano que o concurso saiu da cidade e foi para o Rio de Janeiro, porque Chiquinho disse que n?o teve apoio. "Fomos buscar o que era nosso e estava no Rio de Janeiro. N?o gosto que filho meu fa?a sucesso em outro territ?rio que n?o seja o meu", afirma. Lembrou que em 2005, Juiz de Fora movimentou R$ 2 milh?es durante a semana gay e que sua expectativa ? que este ano estes n?meros dupliquem. "Ano passado ainda tinha gente em d?vida sobre a realiza??o do Miss Gay na cidade, mas este ano todos t?m certeza. E tenho certeza de que o Miss Gay nunca sair? de Juiz de Fora", ressalta. Uma festa graciosa, sem agress?o, sem disputa de espa?o foi como o prefeito denominou o Rainbow Fest. "A alegria que trazem ao munic?pio ? t?o grandiosa que as pessoas n?o se esquecem. E cada ser? melhor com o apoio do parceiros", lembrando a presen?a do presidente da Abraseil, fernando Neiva; do presidente da CDL/JF, Vandir Domingos; e do presidente do Convention Bureau/JF, Marco Ant?nio Menezes. Os n?meros da verba disponibilizada tanto para o Miss Gay quanto para o Rainbow Fest n?o foram revelados, mas Bejani lembrou que a prefeitura n?o pode fazer o repasse, "mas a Funalfa pode". Para Marco Ant?nio Menezes, a parceria do Convention ? positiva e acredita que este ? o caminho do sucesso. "Nenhum evento ser? grandioso se n?o tiver o apoio da sociedade organizada". Uma das contribui?es ressaltadas ? conseguir hospedagem gratuita para as participantes do Miss Brasil Gay e a montagem de um Bureau de Informa?es no centro da cidade. Vandir Domingos destacou que este ? um momento de uni?o entre os empres?rios, "despojando da vaidade individualista". Lembrou tamb?m que agosto ? um m?s at?pico de crescimento na cidade, mas que eventos como o Miss Brasil Gay, a Rainbow Fest, o Dia dos Pais contribuem de forma efetiva na economia juizforana. O presidente do Convention acrescentou o Festival Nacional de Teatro, o primeiro na cidade. Como um dos representantes da iniciativa p?blica, o subsecret?rio de fomento ? Ind?stria, Com?rcio e Turismo da PJF, J?lio Gasparetti salientou que as entidades de classe s?o dirigidas por pessoas com vontade de mostrar o potencial, "buscando o m?ximo de profissionalismo". No setor de restaurantes e hot?is, o presidente da Abrasel, Fernando Neiva, lembra que o retorno ? imediato. "Todo mundo precisa comer e dormir". E tamb?m falou sobre a necessidade de apoiar e fazer parcerias. Tamb?m estiveram presentes na coletiva a organizadora geral do Miss Gay e sobrinha de Chiquinho, Mirelle Mota; o cabeleireiro Andr? Pavam; Rebecca Fellini, o Rei da 4? Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT, Michel Brucce; um dos respons?veis pela Parada Gay, Marcos Carneiro; a superintendente da Funalfa, ?rica Delgado; e a secret?ria de Governo e Institucional Sueli Reis. Presen?as no Miss Brasil Gay Andr? Fisher - editor do site Mix Brasil Klift Pugini - produtor da G Magazine Edson Galv?o - estilista da Rede Record V?nia De Landa Jean Wyllys - BBB S?rgio Carillo - Revista Feng Shui Camila - artista e travesti Samantha Fox - travesti, empres?ria Gustavo Gianetti - modelo S?rgio Brum - organizador do Miss Brasil Ruddy - cabeleireira de estrelas Ricardo Villani - modelo Marlus Andreucci - assessor de imprensa da PJF Luiz Fernando Ribeiro - arquiteto e designer Luiz Motti - representante ods Movimentos Gays Brasileiros



Sabrino Sato - a confirmar T?nia Carrero - a confirmar Luiz Fernando Guimar?es - a confirmar Trios el?tricos da Parada Gay Trio Oficial do MGM Trio do Rei da Parada Gay 2006 e festa X-Demente Trio dos Jovens Trio do Miss Brasil Gay Trenzinho para pessoas com necessidades especiais e idosos