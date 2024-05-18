Entrevista: Layla Kenn, a nova Miss Brasil Gay



Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Fotos: S?lvia Zoche,

Patr?cia Guimar?es

e L?via Mattos

?s 7h, 27/08/2006

"Morena de angola que leva o chocalho amarrado na canela", a m?sica de Clara Nunes muito pode falar sobre a nova Miss Brasil Gay 2006. Foi assim, com um traje chamado "A tribo dos Tupynamb?s", que Layla Kenn entrou na passarela para seguir a risca a id?ia que que a primeira impress?o ? a que fica.

Ela rodou, dan?ou, trocou de personagem no espa?o destinado para o desfile. Depois, na hora do momento de gala da noite, Layla apresentou seu modelito "b?sico" de R$ 5 mil.

Minutos depois que ela recebeu a coroa e a faixa da Miss 2006, a equipe da ACESSA.com conversou com o nova Miss, ainda na passarela.

Confira o recado e as opini?es de Layla Kenn.

ACESSA.com - Primeiros minutos com a faixa. Como ? que est? o cora??o?

Layla Kenn - (...Sil?ncio e suspiro...) T? d?f?cil de explicar. T? dif?cil de dizer. Por mais que eu tente parece que a ficha ainda n?o caiu. Estou muito emocionada, nem sei o que estou sentindo ainda....

ACESSA.com - Na noite de ontem, durante o ensaio, voc? me disse que dessa vez estava sentindo que veio para ficar...

Layla Kenn - Planejar ? claro que todas planejam, fazer planos, acreditar, eu acho que todas fazem isso. S? que dessa vez, eu contei com uma coisa muito forte, que eu tamb?m acho que todas t?m. Mais pra mim, esse ano foi especial. Quem me deu sorte esse ano e que me fez acreditar mesmo foram meus amigos.

ACESSA.com -Qual foi o ponto forte seu ou do desfile que voc? acha que foi importante para levar a faixa de Miss Brasil Gay para casa?

Layla Kenn - Humildade e simpatia. Sempre. Estar lembrando disso e passando para as pessoas ? muito importante e acho que aqui contou tamb?m

ACESSA.com - Uma mensagem para os internautas do Zona Pink...

Layla Kenn - Eu queria agradecer a quem torceu por mim, a quem n?o torceu tamb?m eu agrade?o. F? em Deus, ele ? um grande respons?vel pela minha vit?ria.

JOGO R?PIDO DE MISS

Concurso: Sonho

Juiz de Fora: Tudo!

Amor: Essencial

Homossexualidade: O m?ximo

Dia especial: o dia de hoje, sem d?vida. Vai ficar para sempre

Homem: meu "N?m"... o Wagner

Mulher: minha m?e

Elei?es 2006: uma "merda"

Fam?lia: ? tudo...? mais que tudo!



