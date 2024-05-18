Toda ajuda ? bem-vinda

Abertas as inscri?es para interessados em trabalhar

como volunt?rios durante o 9? Rainbow Fest 16/08/2006 Come?am nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, as inscri?es para quem quer trabalhar como volunt?rio durante o 9? Rainbow Fest. O Movimento Gay de Minas, MGM, respons?vel pelo cadastro e sele??o dos volunt?rios, espera que na edi??o 2006 da festa, aproximadamente 100 pessoas auxiliem na organiza??o do evento. Como explica o assessor de imprensa do MGM, Jorge J?nior, aproximadamente 60 pessoas j? est?o confirmadas para o trabalho volunt?rio. Entre eles, est?o homossexuais que freq?entam a ONG, estudantes de comunica??o e turismo e, ainda, simpatizantes ? causa gay. Jorge diz que a expectativa de 100 pessoas pode ser superada, j? que muitas pessoas n?o se inscrevem, mas aparecem para ajudar. "Todo trabalho ? bem vindo. Temos muitas coisas para fazer. Vamos distribuir 20.000 bandeirinhas e 15.000 camisinhas", destaca Jorge, ressaltando a grandeza dos n?meros e a import?ncia do voluntariado durante o Rainbow Fest. "Quem n?o tiver feito a inscri??o e de ?ltima hora quiser dar uma m?ozinha tamb?m, vai ser bem vindo", completa. As atividades desenvolvidas pelos volunt?rio s?o muitas e podem ser alocadas na organiza??o e planejamento do evento, assim como durante os dias da festa em si. Os volunt?rios ser?o respons?veis por atividades que v?o auxiliar a organiza??o do evento, como, por exemplo, atendimento aos turistas nos postos de informa?es que ser?o instalados na Pra?a Ant?nio Carlos, na rodovi?ria e no Parque Halfeld. Tamb?m h? necessidade de ajuda na confec??o de bandeirinhas, embalagem das camisinhas, e distribui??o de material de divulga??o do Rainbow Fest pela cidade. Durante o dia 26 de agosto, dia da 4? Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT, os interessados em ajudar devem ter suas atividades concentradas na Parada. Uma equipe vai ficar respons?vel pelo controle da dist?ncia entre os trios el?tricos da manifesta??o e distribui??o dos pap?is picados que s?o jogados pelos pr?dios da Avenida Rio Branco. Outra equipe cuida do transporte e recolhimento da bandeira do arco-?ris de 20 metros de comprimento. Desde a primeira edi??o do Rainbow Fest, em 1998, existe a possibilidade de pessoas trabalharem como volunt?rios. De acordo com a organiza??o, esse movimento e cadastramento de pessoas interessadas s? est? aumentando. A divis?o das tarefas vai ser realizada em reuni?o de data ainda n?o confirmada. O presidente do Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga (foto acima), lembra que "basta apenas ser simpatizante e querer colaborar". Oswaldo afirma que valoriza muito o trabalho desses profissionais e que o grande n?mero do voluntariado d? legitimidade ao trabalho desenvolvido pela ONG.