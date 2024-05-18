|
|
Toda ajuda ? bem-vinda
Abertas as inscri?es para interessados em trabalhar
como volunt?rios durante o 9?
Rainbow Fest
16/08/2006
Come?am nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, as inscri?es para quem quer
trabalhar como volunt?rio durante o 9? Rainbow Fest. O
Movimento Gay de Minas, MGM, respons?vel pelo cadastro e sele??o dos
volunt?rios, espera que na edi??o 2006 da festa, aproximadamente 100
pessoas auxiliem na organiza??o do evento.
Como explica o assessor de imprensa do MGM, Jorge J?nior, aproximadamente 60
pessoas j? est?o confirmadas para o trabalho volunt?rio. Entre eles, est?o
homossexuais que freq?entam a ONG, estudantes de comunica??o e turismo e,
ainda, simpatizantes ? causa gay. Jorge diz que a expectativa de 100 pessoas
pode ser superada, j? que muitas pessoas n?o se inscrevem, mas aparecem para
ajudar.
"Todo trabalho ? bem vindo. Temos muitas coisas para fazer. Vamos distribuir
20.000 bandeirinhas e 15.000 camisinhas", destaca Jorge, ressaltando a
grandeza dos n?meros e a import?ncia do voluntariado durante o Rainbow
Fest. "Quem n?o tiver feito a inscri??o e de ?ltima hora quiser dar uma
m?ozinha tamb?m, vai ser bem vindo", completa.
As atividades desenvolvidas pelos volunt?rio s?o muitas e podem ser
alocadas na organiza??o e planejamento do evento, assim como durante os
dias da festa em si.
Os volunt?rios ser?o respons?veis por atividades que v?o auxiliar a organiza??o do evento, como,
por exemplo, atendimento aos turistas nos postos de informa?es que ser?o
instalados na Pra?a Ant?nio Carlos, na rodovi?ria e no Parque Halfeld.
Tamb?m h? necessidade de ajuda na confec??o de bandeirinhas, embalagem das
camisinhas, e distribui??o de material de divulga??o do Rainbow Fest pela
cidade.
Durante o dia 26 de agosto, dia da 4? Parada da Cidadania e do Orgulho
GLBT, os interessados em ajudar devem ter suas atividades concentradas
na Parada. Uma equipe vai ficar respons?vel pelo controle da dist?ncia entre
os trios el?tricos da manifesta??o e distribui??o dos pap?is picados que s?o
jogados pelos pr?dios da Avenida Rio Branco. Outra equipe cuida do transporte
e recolhimento da bandeira do arco-?ris de 20 metros de comprimento.
Desde a primeira edi??o do Rainbow Fest, em 1998, existe a possibilidade de
pessoas trabalharem como volunt?rios. De acordo com a organiza??o, esse
movimento e cadastramento de pessoas interessadas s? est? aumentando. A
divis?o das tarefas vai ser realizada em reuni?o de data ainda n?o
confirmada.
O presidente do Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga (foto acima), lembra que
"basta apenas ser simpatizante e querer colaborar". Oswaldo afirma que
valoriza muito o trabalho desses profissionais e que o grande n?mero do
voluntariado d? legitimidade ao trabalho desenvolvido pela ONG.