Entrevista: Preta GilPreta Gil est? confirmad?ssima. A pol?mica e carism?tica cantora, filha do m?sico e ministro Gilberto Gil, vai ser uma das juradas do 30? Miss Brasil Gay que acontece neste s?bado, dia 26 de agosto. Bissexual assumida, Preta declara estar vivendo um momento ?super gay?
?N?o gosto de r?tulos... Sou eu, Preta Gil. Acho que a vida est? a? para ser vivida ?s claras?Clique para ler a entrevista!
EntrevistaClodovil revela detalhes do seu show na cidade e explica porque n?o gosta de participar de paradas gays. Clique para ler!
MGM responde declara?es de Clodovil sobre a Parada GayEm entrevista ? ACESSA.com, Clodovil diz que n?o participa da Parada Gay por considerar a iniciativa um Carnaval. O presidente do MGM, Oswaldo Braga, responde e critica o estilista (leia mais)
Miss Brasil ter? novidadesMiss Brasil Gay 2006 ser? repaginado e promete abalar a noite mais pink do Brasil. Saiba onde comprar os ingressos para participar deste grande show!
Narcisa n?o vemNarcisa n?o vai mais participar do Miss Brasil Gay. Na manh? desta sexta-feira, 25 de agosto, uma das poss?veis juradas do concurso resolveu de vez que n?o vem mais para JF.
Programa??o preparada para o 9? Rainbow FestClique para acompanhar as palestras do Rainbow Fest em Juiz de Fora
Seja volunt?rio!Abertas as inscri?es para interessados em trabalhar como volunt?rios durante o 9? Rainbow Fest
