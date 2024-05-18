Rainbow Fest 2006 Data do evento j? est? confirmad?ssima S?lvia Zoche

Rep?rter

08/06/2006 Podem se preparar, porque a Rainbow Fest 2006 est? com a data marcad?ssima! A 9? edi??o acontece de 21 a 27 de agosto com diversas atra?es em Juiz de Fora, organizadas pelo Movimento Gay de Minas (MGM). S?o f?rum de debates, mostra de cinema, feira de moda, os shows e festas super badalados, e, claro, a 4? Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT. Outro destaque ser? o 7? Semin?rio Homossexualidade e Escola, nos dias 20 e 21 de agosto (domingo e segunda) que discute a educa??o para a diversidade, vai ampliar o debate. Este ano, haver? debates atrav?s de projetos desenvolvidos durante o curso Capacita??o de Professores em Homossexualidade. O curso foi uma parceria do MGM com o com o Minist?rio da Educa??o. A expectativa para este ano ? que 150 mil pessoas passem pela Semana Gay, em Juiz de Fora, sendo 70 mil somente na Parada. Com o crescimento do evento, o diretor administrativo e financeiro do MGM, Marco Trajano, conta que o local deve ser em outro local, em vez da Pra?a Ant?nio Carlos. "Chama-se Cidade Rainbow. ? uma proposta de amplia??o, porque a pra?a est? pequena e pensamos na quest?o da seguran?a. Pensamos em montar uma estrutura de cidade cenogr?fica no Terreir?o do Samba, mas a prefeitura ainda n?o se pronunciou". Inclusive, o MGM espera a resposta da PJF quanto ao patroc?nio. "J? enviamos um projeto pra eles com um pedido de recurso de R$ 50 mil, que foi baseado no que deram para as escolas de samba no carnaval". Por enquanto, a verba garantida de apoio s?o R$ 18 mil conseguido atrav?s do edital de paradas do orgulho GLBT de 2006, do Programa Nacional de DST/AIDS, do Minist?rio da Sa?de. O n?mero total do montante Trajano ainda n?o sabe, mas ele acredita que gire em torno de R$ 200 mil. "Vamos buscar patroc?nio na iniciativa privada e contar com recursos do pr?prio MGM". Um apoio que eles acreditam ter este ano ? de uma cervejaria que os apoiou em 2005. "Eles devem nos apoiar. A resposta para a cervejaria foi muito positiva", comenta. Nomes de palestrantes e artistas ainda n?o foram divulgados, justamente por n?o terem todos os patroc?nios fechados e n?o saberem exatamente quem poder?o convidar. O certo ? que a festa vai ser divulgada na maior parada gay do mundo, em S?o Paulo, 17 de junho (s?bado). A programa??o completa sair? no dia 2 de julho (domingo). Aguardem!