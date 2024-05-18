|
|
Rainbow Fest 2006
Data do evento j? est? confirmad?ssima
S?lvia Zoche Podem se preparar, porque a Rainbow Fest 2006 est? com a data
marcad?ssima! A 9? edi??o acontece de 21 a 27 de agosto com diversas atra?es em Juiz
de Fora, organizadas pelo Movimento Gay de Minas (MGM). S?o f?rum de debates, mostra de cinema, feira de
moda, os shows e festas super badalados, e, claro, a 4? Parada da
Cidadania e do Orgulho GLBT.
Rep?rter
08/06/2006
Outro destaque ser? o 7? Semin?rio Homossexualidade e Escola, nos
dias 20 e 21 de agosto (domingo e segunda) que
discute a educa??o para a diversidade, vai ampliar o debate. Este ano,
haver? debates atrav?s de projetos desenvolvidos durante o curso Capacita??o
de Professores em Homossexualidade. O curso foi uma parceria do MGM com o
com o Minist?rio da Educa??o.
A expectativa para este ano ? que 150 mil
pessoas passem pela Semana Gay, em Juiz de Fora, sendo 70 mil somente na
Parada. Com o crescimento do evento, o diretor administrativo e
financeiro do MGM, Marco Trajano, conta que o local deve ser em
outro local, em vez da Pra?a Ant?nio Carlos. "Chama-se Cidade
Rainbow. ? uma proposta de amplia??o, porque a pra?a est? pequena e
pensamos na quest?o da seguran?a. Pensamos em montar uma estrutura de cidade
cenogr?fica no Terreir?o do Samba, mas a prefeitura ainda n?o se
pronunciou".
Inclusive, o MGM espera a resposta da PJF quanto ao patroc?nio. "J? enviamos um projeto pra eles com um pedido de recurso de R$ 50 mil, que foi baseado no que deram para as escolas de samba no carnaval". Por enquanto, a verba
garantida de apoio s?o R$ 18 mil conseguido atrav?s do edital de paradas do orgulho GLBT de 2006,
do Programa Nacional de DST/AIDS, do Minist?rio da Sa?de.
O n?mero total do
montante Trajano ainda n?o sabe, mas ele acredita que gire em torno de R$
200 mil. "Vamos buscar patroc?nio na iniciativa privada e contar com
recursos do pr?prio MGM". Um apoio que eles acreditam ter este ano ? de uma
cervejaria que os apoiou em 2005. "Eles devem nos apoiar. A resposta para a
cervejaria foi muito positiva", comenta.
Nomes de palestrantes e artistas ainda n?o foram divulgados, justamente
por n?o terem todos os patroc?nios fechados e n?o saberem exatamente quem poder?o
convidar. O certo ? que a festa vai ser divulgada na maior parada gay do
mundo, em S?o Paulo, 17 de junho (s?bado). A programa??o completa sair? no dia 2 de
julho (domingo). Aguardem!