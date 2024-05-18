Galeria da Fama j? tem presen?as confirmadas Na edi??o 2007 do Miss Brasil Gay, os tradicionais desfiles

de convidados e beldades sofrem mudan?as

Fernanda Leonel

Rep?rter

03/08/2007

Uma das mudan?as do Miss Brasil Gay 2007 ? a jun??o de v?rios desfiles que aconteciam em anos anteriores - galeria da beleza, desfile de ex-misses, desfile de convidadas - em uma ?nica apresenta??o. Este ano, todas as beldades do mundo gay desfilam de uma vez s?, na Galeria da Fama.

"A inten??o ? fazer um Miss Brasil mais enxuto este ano. Ent?o estamos enxugando tamb?m o n?mero de pessoas que v?o desfilar. Al?m do mais, s? participam pessoas inscritas. Vamos organizar melhor para que quem for desfilar n?o chegue atrasado, ou n?o resolva ir depois da parada" , explica Rebecca Feline, organizadora da Galeria da Fama 2007.

Alguns nomes j? est?o confirmados: Salete Campari, Myllena Schieffer, Miss Brasil Gay 2003, Michelli X, Miss Brasil Gay 2000, ?gatha Ferraz e Fernanda Coutinho.

Segundo Rebecca, a previs?o ? que n?o mais que 40 pessoas desfilem neste ano. Por isso, quem quiser concorrer a uma "vaguinha" na passarela mais badalada do mundo pink, deve entrar em contato com a organizadora o mais r?pido poss?vel - prazo para inscri??o termina na sexta, dia 16 de agosto.

Interessados devem procurar Rebecca Fellini, atrav?s do telefone (32) 9987-7706. "Vai ser muito dif?cil escolher, mas vamos ter que restringir o n?mero de vagas para que o desfile fique mais bonito" , destaca.

Nas fotos acima est?o: Salete Campari, Myllena e Michele X

