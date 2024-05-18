Estudo sobre Miss Brasil Gay ? destaque em Congresso Artigo do turism?logo e mestrando em comunica??o, Marcelo do Carmo,

vai ser apresentado no Intercom, em Santos

Guilherme Ar?as

Colabora??o

03/08/2007

Analisar como a m?dia impressa de Juiz de Fora repercute um dos acontecimentos de maior destaque na cidade, o Miss Brasil Gay. Esse ? o objetivo do "Miss Brasil Gay - JF/MG: a representa??o midi?tica de um dos maiores eventos gays do pa?s", artigo do turism?logo e mestrando em comunica??o pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcelo do Carmo.

Marcelo, que ? professor de turismo, consultor em hot?is, bares e restaurantes e produtor do Miss Brasil Gay, ainda recolhe material para realizar a an?lise, mas j? percebeu grandes mudan?as na cobertura do evento pelos jornais da cidade.

"At? 1992, o Miss Gay ganhava destaque apenas nas colunas sociais. De l? pra c?, ele come?a a fazer parte dos cadernos de turismo e economia, al?m de ganhar mat?rias maiores nos jornais. Para o grande p?blico, isso talvez seja impercept?vel. Mas pode significar que Juiz de Fora caminha na exclus?o do preconceito" , destaca.

Uma das bases te?ricas que fundamentam o estudo de Marcelo s?o as obras do escritor, dramaturgo, tradutor, jornalista, roteirista e diretor de cinema, Jo?o Silv?rio Trevisan. "At? muito tempo atr?s, ele era visto como um autor 'maldito', principalmente em rela??o a um de seus principais livros, "Devassos no Para?so". Hoje, as suas id?ias, em rela??o aos homossexuais, defendidas nos livros, s?o mais bem aceitas" , lembra Marcelo.

Outra quest?o que deve ser levantada no estudo ? em rela??o ? exist?ncia, ou n?o, de uma identidade homossexual. ? princ?pio, Marcelo acredita que n?o. "Acho que n?o d? pra falar em uma identidade homossexual, porque essa identidade ? modificada a todo o momento" , defende.

Os motivos para essa mudan?a ? um dos pontos a ser analisados no estudo, que vai fazer parte da tese de mestrado, defendida por Marcelo no final de 2008. Mas, por enquanto, os estudos preliminares, v?o ser apresentados no 30? Congresso Brasileiro de Ci?ncias da Comunica??o, em Santos, entre os dias 29 de agosto a 02 de setembro.

O congresso ? organizado, anualmente, pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunica??o (Intercom). O ?rg?o tem o objetivo de discutir os v?rios assuntos que tangem a comunica??o social, atrav?s de congressos, pesquisas em grupos, pr?mios, publica?es e incentivo ? forma??o acad?mica. O Intercom 2007 traz o tema Mercado e Comunica??o na Sociedade Digital.

*Guilherme Ar?as ? estudante de Jornalismo da UFJF