Miss Juiz de Fora Gay 2007

Vencedora disputa o Miss Brasil Gay concorrendo pelo Rio Grande do Sul

S?lvia Zoche

Rep?rter

04/05/2007

A expectativa para a escolha da candidata ao Miss Juiz de Fora Gay 2007 aumenta a cada hora. Neste s?bado, 05 de maio, 13 candidatas segundo o coordenador do concurso, a transformista AR-15. Al?m de candidatas de Juiz de Fora, h? tamb?m concorrentes de outras cidades da regi?o.

A vencedora al?m de participar do Miss Brasil Gay 2007, que acontece no dia 18 de agosto, vai ganhar um kit de produtos de beleza, mais o valor de R$ 500. A segunda colocada ser? a Miss Manchester Mineira, recebendo coroa e faixa.

Em 2006, a vencedora do Miss Juiz de Fora Gay iria representar o estado do Mato Grosso do Sul, mas segundo AR-15, ela n?o possu?a dois vestidos e n?o p?de participar do evento. Quem representou o estado foi Jackeline Boomer. Mas AR-15 garante que este ano todas as candidatas foram avisadas sobre o crit?rio dos vestidos.

E por falar em vestido, este ano, as candidatas a Miss Juiz de Fora Gay v?o desfilar somente em traje de gala. Ser?o cinco finalistas e haver? premia??o para melhor roupa e escolha de Miss Simpatia e Miss Fotogenia.

Performances

O p?blico vai conferir a apresenta??o do evento atrav?s de Alessandra Vargas, Miss Brasil Gay 2001 e de Fabr?cio Maciel, no sal?o de recep??o da Escola de Samba Unidos do Ladeira (Rua Maria Perp?tua, 219, Ladeira), a partir de 21h.

Transformistas conhecidas v?o comandar os shows e animar ainda mais o concurso. entre as presen?as, est?o Kaika Sabatela, Ivan Scozer (Miss Juiz de Fora Gay 2004), Marcela Saint Laurent, Iuli Simpson e Julio Branco. Gogo boys do Rio de Janeiro e de S?o Paulo prometem manter a plat?ia animada, assim como o grupo de street dance do Movimento Gay de Minas (MGM). Al?m disso, haver? a presen?a de Shetara Galberini de Martin, que far? a abertura do evento com a coreografia "Divas Show", lembrando o tema do concurso, "Divas".

Ingressos

Os ingressos custam R$ 10 e a mesa com quatro lugares, R$ 60. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria da Escola de Samba onde acontece o evento ou pelo telefone (32) 8811-8947.