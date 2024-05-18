Escolhida a Miss Juiz de Fora Gay 2007
Com um vestido em veludo vermelho, bordado em pedrarias e strass,
Daniela Carraro fatura o t?tulo
07/05/2007
A vencedora do Miss Juiz de Fora Gay, escolhida no ?ltimo s?bado, 05 de maio, j? programa como ser? seu vestido de gala para concorrer ao Miss Brasil Gay 2007, segundo a organizadora do Miss JF Gay, a transformista AR-15. Daniela Carraro, de 22 anos, desfilou com um vestido de gala em veludo vermelho, bordado com strass.
"Quando entrou [na passarela], al?m da beleza, levantou todo o p?blico presente", afirma AR-15, que lamenta ainda n?o possuir as fotos para divulgar as candidatas e vencedoras.
Para representar o Miss Rio Grande do Sul, Daniela Carraro deve usar um traje de gala preto, estimado em R$ 3.800, bordado em pedrarias.
"O vestido sem o bordador j? chegou da It?lia e ? uma cortesia de Flavia Galv?o, que mora naquele pa?s", revela AR-15. Daniela tamb?m ganhou o pr?mio de R$ 500 e um kit de produtos de beleza.
O segundo lugar da noite ficou com Larissa Larreini, que ganhou tamb?m o t?tulo de Miss Manchester Mineira e vai desfilar na Galeria da Beleza no concurso nacional de Miss Gay.
O melhor traje de gala e o terceiro lugar foram para a candidata Simone Pedrosa. O pr?mio de Melhor Eleg?ncia, entregue por Baby Mancini, ficou para a candidata Ava Sim?es, que tamb?m ganhou a quarta coloca??o. Paola Nicolis faturou o quinto lugar entre as beldades da noite.
Os jurados
Entre os jurados escolhidos para participar do Miss Juiz de Fora Gay 2007, AR-15 destaca as seguintes presen?as:
- Marlus Andreucci, representando a prefeitura de Juiz de Fora
- Marluci, superintendente da Funalfa
- A rainha do carnaval 2007
- Chiquinho cabeleireiro, organizador do Miss Brasil Gay
- Rebeca Felini
- Luka Bordoni
- Marcela Haiara,
- Luiz Carlos, da Stand Up
- Michel Bruce, rei da Parada Gay do MGM
- Baby Mancini
A festa
A festa do Miss Juiz de Fora Gay 2007 foi comandada pelos apresentadores Fabr?cio Maciel e Alessandra Vargas. O p?blico curtiu as proje?es de imagens das divas em um tel?o, o shows de Caica Sabatela e seus boys, do Street Dance do MGM e diversas atra?es ao longo da noite.
AR-15 revela que a partir de agora, o Miss Juiz de Fora Gay ter? uma data fixa.
"Ser? sempre no segundo s?bado de maio".
