Escolhida a Miss Juiz de Fora Gay 2007

Com um vestido em veludo vermelho, bordado em pedrarias e strass,

Daniela Carraro fatura o t?tulo

S?lvia Zoche

Rep?rter

07/05/2007

A vencedora do Miss Juiz de Fora Gay, escolhida no ?ltimo s?bado, 05 de maio, j? programa como ser? seu vestido de gala para concorrer ao Miss Brasil Gay 2007, segundo a organizadora do Miss JF Gay, a transformista AR-15. Daniela Carraro, de 22 anos, desfilou com um vestido de gala em veludo vermelho, bordado com strass. "Quando entrou [na passarela], al?m da beleza, levantou todo o p?blico presente" , afirma AR-15, que lamenta ainda n?o possuir as fotos para divulgar as candidatas e vencedoras.

Para representar o Miss Rio Grande do Sul, Daniela Carraro deve usar um traje de gala preto, estimado em R$ 3.800, bordado em pedrarias. "O vestido sem o bordador j? chegou da It?lia e ? uma cortesia de Flavia Galv?o, que mora naquele pa?s" , revela AR-15. Daniela tamb?m ganhou o pr?mio de R$ 500 e um kit de produtos de beleza.

O segundo lugar da noite ficou com Larissa Larreini, que ganhou tamb?m o t?tulo de Miss Manchester Mineira e vai desfilar na Galeria da Beleza no concurso nacional de Miss Gay.

O melhor traje de gala e o terceiro lugar foram para a candidata Simone Pedrosa. O pr?mio de Melhor Eleg?ncia, entregue por Baby Mancini, ficou para a candidata Ava Sim?es, que tamb?m ganhou a quarta coloca??o. Paola Nicolis faturou o quinto lugar entre as beldades da noite.

Os jurados

Entre os jurados escolhidos para participar do Miss Juiz de Fora Gay 2007, AR-15 destaca as seguintes presen?as:

Marlus Andreucci, representando a prefeitura de Juiz de Fora

Marluci, superintendente da Funalfa

A rainha do carnaval 2007

Chiquinho cabeleireiro, organizador do Miss Brasil Gay

Rebeca Felini

Luka Bordoni

Marcela Haiara,

Luiz Carlos, da Stand Up

Michel Bruce, rei da Parada Gay do MGM

Baby Mancini

A festa

A festa do Miss Juiz de Fora Gay 2007 foi comandada pelos apresentadores Fabr?cio Maciel e Alessandra Vargas. O p?blico curtiu as proje?es de imagens das divas em um tel?o, o shows de Caica Sabatela e seus boys, do Street Dance do MGM e diversas atra?es ao longo da noite.