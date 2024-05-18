Quarta-feira, 08 de agosto de 2007, atualizada ?s 12h36

C?mara dos Dirigentes Lojistas de JF ap?ia Miss Brasil Gay

*Guilherme Ar?as

Colabora??o



A C?mara de Dirigentes Lojistas de Juiz de Fora (CDL) est? apoiando a realiza??o do concurso Miss Brasil Gay 2007. Segundo o presidente da CDL, Vandir Domingos, o apoio se d? por concess?es de benef?cios no com?rcio da cidade, como na fabrica??o dos folderes do evento, por exemplo.

De acordo com o presidente, o Miss Brasil Gay ? importante por projetar Juiz de Fora no cen?rio nacional. "Quando fomos procurados pela organiza??o do Miss Brasil para ser efetivado o apoio, a CDL entendeu que o evento ? muito importante para Juiz de Fora" , diz.

Ainda segundo Vandir, o evento s? n?o traz mais benef?cios para o com?rcio, por ser realizado no final de semana. Al?m disso, o hor?rio de fechamento das lojas da cidade impede um movimento maior durante os eventos que acontecem em Juiz de Fora.

*Guilherme Ar?as ? estudante de Jornalismo da UFJF