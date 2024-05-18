Candidatas ao Miss Brasil Gay 2007 S? ser?o candidatas as misses eleitas em concursos

regionais filiados ao Miss Brasil Gay

S?lvia Zoche

Rep?rter

09/05/2007

A organiza??o do Miss Brasil Gay 2007 j? informa as regras para as candidatas a participar do 31? concurso. Mas antes de se tornarem candidatas ao evento nacional, elas precisam ganhar os concursos regionais realizados em todo Brasil. Mas o produtor do evento, Andr? Pavam, avisa que representam os estados aquelas que vencerem em concurso regionais filiados ao concurso nacional. "Est?o praticamente todas escolhidas. Alguns estados ainda faltam eleger, como S?o Paulo e Rio de Janeiro" , comenta.

Regras

Xerox do comprovante de dep?sito

A prioridade ser? para candidatas eleitas em concurso de beleza gay

A candidata n?o pode ter passado por interven?es cir?rgicas est?ticas

Ser do sexo masculino

Fotos do candidato

Preencher a ficha inscri??o

Material promocional e jornal?stico do concurso que elegeu o candidato

Sonoplastia da entrada em traje t?pico

Formul?rio pr?prio com a descri??o dos figurinos

Informa?es t?cnicas das apresenta?es: n?o ? permitido pirofagia e uso de animais vivos

As informa?es passadas pelas candidatas devem ser verdadeiras, porque ser?o de car?ter eliminat?rio

Car?ter eliminat?rio: cumprimento dos prazos

Comparecer ao ensaio na sexta, 17 de agosto, ?s 19h

No s?bado do concurso nacional, 18 de agosto, ?s 19h, todas as candidatas devem estar prontas, juntamente com seu assistente, e se apresentarem no sagu?o do Hotel Victory (Avenida Independ?ncia, 1850, S?o Mateus), onde estar?o hospedadas

Hospedagem

A organiza??o j? divulgou as regras para as candidatas eleitas em concursos regionais de beleza filiados ao Miss Brasil Gay. At? o dia 1? de julho, ? necess?rio realizar o pagamento de R$ 300 em conta corrente. Veja outros detalhes:

A organiza??o do concurso nacional ? respons?vel pelas quatro di?rias dos candidatos - duas para a candidata e duas para seu assistente (o check in ser? a partir de 12h de 17 de agosto e o check out ser? no dia 19 de agosto, at? 12h).

Segundo a organiza??o do Miss Brasil Gay (MBG), ? de responsabilidade do MGB tamb?m a hospedagem dos tr?s primeiros colocados at? a segunda-feira, dia 20, ao meio-dia.

Refei?es e translado

S?o de responsabilidade do MBG seis refei?es, sendo dois jantares na sexta, dia 17 de agosto e dois almo?os e dois jantares no s?bado, dia 18 de agosto; al?m do translado hotel/local do evento/hotel no dia do concurso.

Camarim no dia evento

As candidatas ao Miss Brasil Gay estar?o direito a um camarim individual no tamanho de 3m x 3m, com duas cadeiras, uma mesa, um ponto de energia, um espelho, seis refrigerantes, seis recipientes de ?gua mineral; uma t?bua de frios e queijos; dois sandu?ches; quatro barras de cereal; dois cabides.

Mais informa?es

Quem quiser obter alguma informa??o a mais, pode ligar para o produtor do Miss Brasil Gay, Andr? Pavam, em Juiz de Fora/MG ou para o escrit?rio do Miss Brasil Gay. O telefone ? (32) 3211-4975.

Fonte: MBG