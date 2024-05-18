Candidatas ao Miss Brasil Gay 2007
S? ser?o candidatas as misses eleitas em concursos
regionais filiados ao Miss Brasil Gay
Rep?rter
09/05/2007
A organiza??o do Miss Brasil Gay 2007 j? informa as regras para as candidatas a participar do 31? concurso. Mas antes de se tornarem candidatas ao evento nacional, elas precisam ganhar os concursos regionais realizados em todo Brasil. Mas o produtor do evento, Andr? Pavam, avisa que representam os estados aquelas que vencerem em concurso regionais filiados ao concurso nacional.
"Est?o praticamente todas escolhidas. Alguns estados ainda faltam eleger, como S?o Paulo e Rio de Janeiro", comenta.
RegrasA organiza??o j? divulgou as regras para as candidatas eleitas em concursos regionais de beleza filiados ao Miss Brasil Gay. At? o dia 1? de julho, ? necess?rio realizar o pagamento de R$ 300 em conta corrente. Veja outros detalhes:
- Xerox do comprovante de dep?sito
- A prioridade ser? para candidatas eleitas em concurso de beleza gay
- A candidata n?o pode ter passado por interven?es cir?rgicas est?ticas
- Ser do sexo masculino
- Fotos do candidato
- Preencher a ficha inscri??o
- Material promocional e jornal?stico do concurso que elegeu o candidato
- Sonoplastia da entrada em traje t?pico
- Formul?rio pr?prio com a descri??o dos figurinos
- Informa?es t?cnicas das apresenta?es: n?o ? permitido pirofagia e uso de animais vivos
- As informa?es passadas pelas candidatas devem ser verdadeiras, porque ser?o de car?ter eliminat?rio
- Car?ter eliminat?rio: cumprimento dos prazos
- Comparecer ao ensaio na sexta, 17 de agosto, ?s 19h
- No s?bado do concurso nacional, 18 de agosto, ?s 19h, todas as candidatas devem estar prontas, juntamente com seu assistente, e se apresentarem no sagu?o do Hotel Victory (Avenida Independ?ncia, 1850, S?o Mateus), onde estar?o hospedadas
Hospedagem
A organiza??o do concurso nacional ? respons?vel pelas quatro di?rias dos candidatos - duas para a candidata e duas para seu assistente (o check in ser? a partir de 12h de 17 de agosto e o check out ser? no dia 19 de agosto, at? 12h).
Segundo a organiza??o do Miss Brasil Gay (MBG), ? de responsabilidade do MGB tamb?m a hospedagem dos tr?s primeiros colocados at? a segunda-feira, dia 20, ao meio-dia.
Refei?es e translado
S?o de responsabilidade do MBG seis refei?es, sendo dois jantares na sexta, dia 17 de agosto e dois almo?os e dois jantares no s?bado, dia 18 de agosto; al?m do translado hotel/local do evento/hotel no dia do concurso.
Camarim no dia evento
As candidatas ao Miss Brasil Gay estar?o direito a um camarim individual no tamanho de 3m x 3m, com duas cadeiras, uma mesa, um ponto de energia, um espelho, seis refrigerantes, seis recipientes de ?gua mineral; uma t?bua de frios e queijos; dois sandu?ches; quatro barras de cereal; dois cabides.
Mais informa?es
Quem quiser obter alguma informa??o a mais, pode ligar para o produtor do Miss Brasil Gay, Andr? Pavam, em Juiz de Fora/MG ou para o escrit?rio do Miss Brasil Gay. O telefone ? (32) 3211-4975.
Fonte: MBG
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!