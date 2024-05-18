Quinta-feira, 16 de agosto de 2007, atualizada ?s 14h44

Garrafas de vidro proibidas durante a Parada Gay

*Guilherme Ar?as

Colabora??o



Uma portaria expedida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) pro?be a venda e o consumo de bebidas em garrafas de vidro durante a Parada Gay, que acontece no pr?ximo s?bado, dia 18. A medida vale tanto para os vendedores ambulantes, quanto para os pontos fixos que estejam nos locais por onde passa a parada, na Avenida Rio Branco e Avenida Independ?ncia.

Segundo o presidente do Movimento Gay de Minas (MGM), Oswaldo Braga (foto), o pr?prio MGM fez o pedido da medida para a prefeitura. "A Parada ? um evento de grandes propor?es e atrai uma multid?o. Uma garrafa de vidro, nesses casos, pode se transformar em arma" , alerta.

Na Parada Gay de 2005, um princ?pio de briga deu o alerta dos organizadores para os perigos da venda de bebidas em garrafas de vidro. Para a edi??o deste ano, o MGM conta com 80 seguran?as particulares contratados, al?m de ter o apoio do corpo de bombeiros e de cerca de 300 policiais militares.

"O objetivo de toda esta estrutura ? proporcionar seguran?a ?s senhoras, crian?as e toda a popula??o que participa ou assiste ao evento. A Parada Gay ? o evento com menor ?ndice de viol?ncia em Juiz de Fora" , afirma Oswaldo.

Outra medida tomada para tentar garantir a seguran?a dos participantes ? o encerramento da Parada ?s 18h. De acordo com Oswaldo Braga, os incidentes mais violentos s?o percebidos depois que escurece. Para n?o correr esse risco, a festa tem fim antes mesmo do anoitecer.

A organiza??o da Parada Gay espera um crescimento de 20% no n?mero de participantes, que deve saltar para 100 mil em 2007.

*Guilherme Ar?as ? estudante de Jornalismo da UFJF