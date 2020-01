Drag queen Titiago Capuzzo lança clipe Vingay



Jorge Júnior

7/01/2020

A drag queen Titiago Capuzzo iniciou 2020 com um novo clipe. Intitulado Vingay, o artista completa 11 trabalhos reconhecidos nacionalmente. Todos, segundo ele, “passando alguma mensagem para o público. Já falei de homofobia, de que podemos ser o que quiser e de amor. Neste, abordo a traição. O roteiro está bem produzido e eu procurei evidenciar toda a arte drag”.

O clipe é um mix do estilo atual com o de época. “Me inspirei em cantoras como Anitta e Christina Aguilera. A música tem uma pegada pop com 'funk'. Nós temos que ser feliz, da maneira que queremos”.

O trabalho será lançado oficialmente no sábado, 11 de janeiro, a partir das 22h, no Rocket Pub. Dia 12, o vídeo e a música estarão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Em entrevista ao Portal ACESSA.com, Titiago adianta: “nas cenas eu apareço dormindo em casa e meu namorado sai durante a madrugada para uma casa de fetiche (baseada no filme 50 Tons de Cinza). Eu recebo um vídeo no celular mostrando que ele estava me traindo. Daí, vou até essa casa fantasiado e sensualizo com outras pessoas – sem ele saber que sou eu – e no final ele volta e acontece duas grandes vinganças. Eu disse que era para vingar, vingay”, brinca.

Segundo o artista, as cenas foram gravadas em dois dias e não faltou apoio de amigos e patrocinadores. “Eu só tenho a agradecer as parcerias. Só o balé são nove dançarinos, além do diretor, cinegrafista, cabeleireiro, maquiador e figurantes. Inclusive, é muito bom destacar que o ator que faz o meu marido no clipe é hétero, casado e tem dois filhos. Isso mostra que as pessoas precisam abrir a mente e esquecer o preconceito”.

