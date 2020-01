Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, atualizada às 9h03

Programação cultural marca Dia Nacional da Visibilidade Trans

Em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, o Centro de Referência e Promoção de Cidadania (CeR)-LGBTQI+ e o Grupo de Apoio Força Trans realizam, nesta quarta-feira, 29 de janeiro, o Cine-Conversa + Exposição de Arte Trans. O evento tem o objetivo de discutir o protagonismo da população transgênera, além de reforçar pautas e demandas sociais da comunidade.

Com início às 18h30, na na Sala 7 da Casa Helenira Preta (Avenida Rio Branco 3372, no Alto dos Passos, em Juiz de Fora), a programação conta com a exibição do filme “A morte e a vida de Marsha P. Jhonson”. A obra retrata a história da mulher trans e negra que iniciou todo o movimento de revolução LGBT nos Estados Unidos. Paralelamente, acontece a exposição de trabalhos visuais e fotográficos de três artistas trans e a discussão da questão do protagonismo e do apagamento das mulheres trans e travestis no movimento social.

Não é preciso inscrição prévia, mas o evento não é recomendado para menores de 18 anos.



