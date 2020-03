Quinta-feira, 5 de março de 2020, atualizada às 17h09

Centro de Referência LGBT oferece aulas gratuitas de inglês e funcional para pessoas trans



Da redação



O Centro de Referência e Promoção da Cidadania LGBTQI+ (CeR-LGBTQI+) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para curso de inglês voltado para pessoas lésbicas, gays, bixesuais, travestis, transgêneros, transexuais, queers e intersexuais que possuam rendimento de até dois salários mínimos por mês.



Os interessados devem realizar as inscrições até às 17h da próxima terça-feira, 10, por meio de formulário on-line ou presencialmente, na sede do centro. O curso é gratuito e tem previsão de início imediato. Ele tem como objetivo possibilitar igualdade na concorrência no mercado de trabalho a esta parcela da população.



O professor e coordenador do CeR, Marco José de Oliveira Duarte, destaca a importância da iniciativa. “Quando oferecemos um curso de inglês para a população LGBTQI+ com renda de até dois salários mínimos, oportuniza que sujeitos LGBTQI+ das camadas populares tenham acesso a uma outra Língua, de forma gratuita e pública. Isso visibiliza que outros marcadores sociais de diferença estejam na cena interseccional da diversidade sexual e de gênero, como classe social, raça, território de origem”.



As aulas vão acontecer sempre às terças e quintas-feiras, das 19h45 às 21h.

Funcional

O Centro de Referência também começou a ofertar a partir desta quarta-feira, 4, treinamento funcional para pessoas travestis, transgêneros e transexuais.



A atividade gratuita será ministrada semanalmente, na sede do CeR-LGBTQI +, pela educadora física, especialista em Relações de Gênero e Sexualidades e mestra em Educação Física pela UFJF, Francielle Pereira Santos. “O projeto TransFit tem por objetivo democratizar o acesso de travestis e transexuais à prática do esporte, contribuindo para o desenvolvimento de suas capacidades físicas e motoras, bem como para a melhoria da qualidade de vida, auto-estima, convívio social e saúde”, explica a educadora física.



As aulas do Projeto TransFit serão realizadas sempre às quartas-feiras, às 20h15.

O Centro de Referência LGBTQI+ fica na Avenida Barão do Rio Branco 3.372, (Fundos), Passos.

