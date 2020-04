Quarta-feira, 29 de abril de 2020, atualizada às 11h20

Miss Brasil Gay é adiado para 2021

Da redação



A organização do Miss Brasil Gay informou, nessa terça-feira, 28 de abril, que o concurso não será realizado no ano de 2020, a fim de preservar a saúde das participantes, equipe e público nesta pandemia do Coronavírus. A edição de 2021 está confirmada e já tem data marcada: dia 21 de agosto, com a participação especial da cantora Gloria Groove.

Em sua 40ª edição, o concurso de beleza vai homenagear o seu idealizador, Chiquinho Motta, a Mademoselle Debret Le Blanc.

Depois do sucesso dos hits Coisa Boa e Yoyo (ft. Iza), Gloria Groove, lançou, no final de 2019, o novo EP Alegoria. O álbum de quatro faixas apresenta novas nuances sonoras e de caracterização da drag, cada vez mais plural e multifacetada e está disponível em todas as plataformas musicais.

Partindo do conceito do que é o alegórico, Gloria reflete sobre militância, pink money e fervo nas quatros músicas, que possuem conexões entre elas. “A narrativa de alegoria não segue nenhuma cronologia, mas se destaca pelo fato de que tanto as faixas quanto os vídeos são um conjunto de metáforas”, explica a cantora.

