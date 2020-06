Sexta-feira, 26 de junho de 2020, atualizada às 9h20

4ª Semana Rainbow da UFJF será aberta neste sábado com espetáculo teatral online



A programação da 4ª Semana Rainbow da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) começa neste sábado, 27 de junho. A abertura, em um ambiente virtual, conta com a apresentação do espetáculo Stonewall 50 – Uma Celebração Teatral, com o ator solista, Thiago Mendonça. Uma roda de conversa e atrações musicais completam as atrações. Os interessados podem acompanhar pelo Youtube entre 20h e 22h.

O evento, conduzido pela drag Femmenino e pela aluna da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – ativista lésbica e youtuber – Mariju, traz um formato jornalístico. Uma solenidade de abertura precederá o espetáculo Stone Wall 50 e um bate papo com o ator Thiago Mendonça. Além disso, acontece a Roda de conversa Stone Wall 51 anos e os diálogos com a história do movimento LGBTTIQ+ no Brasil. Apresentações musicais encerram o evento on-line.



Além da live, também está prevista para a data o lançamento oficial do site da 4ª Semana Rainbow. A plataforma terá conteúdos diversos, entre eles, filmes, peças teatrais, parada on-line de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queers, Intersexuais, Assexuais e outros (LGBTQIA+), balcão de empregos e oportunidades, dicas rainbow, espaço para comercialização de produtos dos parceiros do evento e espaço para a TVUFJF.

Stonewall 50 – Uma Celebração Teatral

A peça, apresentada em primeira pessoa, relata passagens da vida pessoal do ator, em que Thiago Mendonça abre as portas da própria casa e um pouco da intimidade para homenagear as pessoas que lutaram e seguem firmes em busca de um país igualitário, sem preconceitos e pela conquista de direitos humanos para a comunidade LGBTQIA+.

O espetáculo remete a Stonewall, um bar em Nova Iorque, onde há 50 anos aconteceu o mais significativo levante contra os violentos abusos praticados por policiais, mantendo o clima de celebração em meio a músicas, dança, histórias e brincadeiras. Durante a encenação, Mendonça conta sobre esse e outros acontecimentos importantes, lembrando nomes como Vange Leonel, George Michael, Judy Garland, Divina Valéria e a diva da praça Roosevelt, Phedra de Córdoba.

De acordo com o coordenador da iniciativa, o professor do Departamento de Turismo, Marcelo Carmo Rodrigues, a peça é em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, tradicionalmente celebrado em 28 de junho. “O tema do evento é em torno desses 51 anos de luta e resistência. Achamos que a peça tem tudo a ver com a discussão proposta pelo Esquenta Rainbow e a escolha é em função dos assuntos da noite.”

História do movimento LGBTTIQ+

A Roda de conversa “Stonewall 51 anos e os diálogos com a história do movimento LGBTTIQ+ no Brasil” será coordenada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidade, Educação e Diversidade (Gesed) e pelo Centro de Referência e Promoção da Cidadania LGBTQIA+ (CeR). Além de promover um forte debate sobre as questões vivenciadas pela comunidade, conta com a participação do professor da Universidade de Pelotas e autor do livro “História do movimento LGBT brasileiro”, Márcio Caetano; da professora da Universidade Federal do Paraná, Megg Rayara, e do professor da Faculdade de Serviço Social da UFJF, Marco Duarte, que conduz a conversa. A organização aguarda a confirmação de mais uma presença para tornar a conversa educativa ainda mais plural.

A atração musical da noite fica por conta da cantora trans e negra, Valéria Barcellos. Ela representou o Brasil em Montevidéu na Semana de Arte Trans e fez uma apresentação em Paris, quando venceu o Festival da Música Francesa, em 2012. Também participou de programas de TV, como “Astros”, em 2012, e “Amor e Sexo”, no final de 2018.

4ª Semana Rainbow

A iniciativa é um projeto de extensão, com a proposta de criar atividades educativas para promover o respeito às diversidades, com mais atividades previstas para o período de 10 e 16 de agosto. É realizado com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Margarida Salomão.

O tema Bandeiras na Janela! Orgulho por toda parte! é resultado da avaliação de uma comissão curadora composta pela Diretoria de Imagem Institucional, Pró-reitoria de Extensão (Proex), Diretoria de Ações Afirmativas (Diaaf), Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proae), Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI), Diretório Central dos Estudantes (DCE), Associação dos Professores do Ensino Superior (Apes), Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFJF (Sintufejuf), Grupo de Sstudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidade, Educação e Diversidade (Gesed), Centro de Referência e Promoção da Cidadania LGBTQIA+ (CeR), Departamento de Turismo da UFJF, Especialização em Gênero e Sexualidade e Núcleo de Pesquisas e Práticas em Psicologia Social Políticas Públicas e Saúde (PPS).

