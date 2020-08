Terça-feira, 4 de agosto de 2020, atualizada às 18h20

IV Semana Rainbow começa dia 10 de agosto com programação on-line

Da redação



A IV Semana Rainbow on-line da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza este ano toda programação on-line com atrações diversas para atrair o público e debater questões pertinentes a comunidade LGBTQIA+. Entre palestras, lançamentos de livros e apresentações artísticas e culturais, a abertura da solenidade, que acontece no dia 10 de agosto, conta com a participação do ativista e professor da Universidade de Brown (EUA), James Green. As atividades ocorrem virtualmente no Youtube até o domingo, 16.



Durante a solenidade, James Green, que é autoridade sobre o ativismo LGBTQIA+, aborda questões relacionadas ao tema central “A comunidade LGBTTIQ+ no enfrentamento à pandemia e ao contexto político e social”. A conversa será mediada pelo professor da Faculdade de Educação (Faced) e diretor do Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidade, Educação e Diversidade (Gesed), Anderson Ferrari. Após a apresentação, será aberto espaço para a participação do público.



A conferência também conta com apresentações de projetos sociais e culturais, com a mostra de audiovisual e com os vencedores do concurso fotográfico, contemplados pelos editais lançados pela organização da Semana Rainbow. A atração musical da noite fica por conta da cantora trans e negra, Valéria Barcellos. Ela representou o Brasil em Montevidéu na Semana de Arte Trans e fez uma apresentação em Paris, quando venceu o Festival da Música Francesa, em 2012. Também participou de programas de TV, como “Astros”, em 2012, e “Amor e Sexo”, no final de 2018.



Diversidade



As atividades têm o objetivo de sensibilizar a sociedade para questões relacionadas às homossexualidades, às identidades de gênero e sexuais, além de trabalhar o respeito à diversidade. “A programação é um aprendizado e um desafio. Um esforço enorme para dar voz, rosto e espaço para as várias identidades de gênero e orientações sexuais que compõem o universo LGBTQIA+, ainda interseccionado com as questões de raça e todas as outras fragilidades e vulnerabilidades que perpassam e afligem a comunidade. Cada vez mais, aprimoramos e ampliamos esses espaços. Este ano, com o apoio da comissão curadora, essa tarefa se tornou mais democrática e horizontal. Mas, o aprendizado e a vontade de acertar são sempre os principais objetivos”, observa o organizador do evento, Marcelo Carmo Rodrigues.



Programação completa



A programação da IV Semana Rainbow on-line ocorre de 10 a 15 de agosto, das 20h às 22h, no canal do evento no Youtube. Confira todas as atrações a seguir.



Segunda-feira – 10/08



Tema: A comunidade LGBTTTIQ+ no enfrentamento à pandemia e ao contexto político e social

20h – Conferência de abertura: James Green. A comunidade LGBTTTIQ+ no enfrentamento à pandemia e ao contexto político e social

20h50 – Exibição do curta-metragem “Queer I”

21h – Teatro do Indivíduo convida!

21h20 – Olhar diverso. Mostra dos projetos aprovados nos editais

21h30 – Show Felizes, com a cantora convidada, Valéria Barcellos



Terça-feira – 11/08



Tema: Raça, gênero e sexualidade

20h – Abertura

20h05 – Teatro do Indivíduo convida!

20h10 – Roda de conversa: Diálogos sobre raça, gênero e sexualidade

20h50 – Performance de Lee Brandão (drag queen convidada)

21h05 – Lançamento do livro Casulo Dandara, com a autora cearense, Vitória Holanda

21h20 – Olhar diverso. Mostra dos projetos aprovados nos editais

21h30 – Performance teatral “Vida Viada”

21h50 – Espetáculo teatral “Ofélia, a travesti gorda”



Quarta-feira – 12/08



Tema: Com a palavra, as mulheres!

20h – Abertura

20h05 – Teatro do Indivíduo convida!

20h10 – Roda de conversa: Diversas (na luta) por todes! Mulheres em diálogo

21h – Conferência Saúde mental em tempos de pandemia

21h20 – Olhar diverso. Mostra dos projetos aprovados nos editais

21h30 – Show da cantora juiz-forana Uiara Leiggo



Quinta-feira – 13/08



Tema: Empregabilidade LGBTQIA+: olhares para o futuro

20h – Abertura

20h05 – Teatro do Indivíduo convida!

20h10 – Roda de conversa Empregabilidade LGBTQIA+: olhares para o futuro

20h50 – Empreender LGBTQIA+: Relatos e experiências

21h05 – Projeto Gastromúsica por Tânia Bicalho

21h25 – Projeto Maquiarte

21h45 – Olhar diverso. Mostra dos projetos aprovados nos editais

21h50 – Como podemos te ajudar a empreender? Sebrae Juiz de Fora apresenta estratégias para empreender



Sexta-feira – 14/08



Tema: Patrimônio, memória e tradição LGBTQIA+ em Juiz de Fora

20h – Abertura

20h05 – Teatro do Indivíduo convida!

20h10 – Roda de conversa: Patrimônio, memória e tradição LGBTQIA+ em Juiz de Fora

20h50 – Talk show “A hora da rainha”

21h10 – Bate-papo com a drag queen convidada de honra, Lorna Washington

21h25 – Olhar diverso. Mostra dos projetos aprovados nos editais

21h30 – Espetáculo teatral “Stonewall 50, uma celebração teatral”, com o ator Thiago Mendonça



Sábado – 15/08



Tema: Festival Multicores em Casa

20h – Abertura

21h10 – Show com a cantora paulista, Jup do Bairro, apresentando o recém-lançado “Corpo sem juízo”

21h50 – Festa de encerramento: Djs



No domingo, 16, serão reprisados os melhores momentos.





Com informações da UFJF

