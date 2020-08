Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, atualizada às 11h23

Professor da Universidade de Brown é destaque na abertura da IV Semana Rainbow

Da redação



Abrindo a programação da IV Semana Rainbow da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o professor de História Latino-Americana da Universidade de Brown (EUA), James Green, é a personalidade convidada para tratar o tema “A comunidade LGBTTTIQ+ no enfrentamento à pandemia e ao contexto político e social”. A conferência de abertura acontece nesta segunda-feira, 10, às 20h, e pode ser acompanhada pelo Youtube.



No evento, James Green, que é autoridade sobre o ativismo LGBTQIA+, aborda questões relacionadas ao tema central e também traz relatos sobre as próprias experiências na participação em alguns movimentos em prol da comunidade. A conversa será mediada pelo professor da Faculdade de Educação (Faced) e diretor do Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidade, Educação e Diversidade (Gesed), Anderson Ferrari.



De acordo com o coordenador do projeto, Marcelo Carmo Rodrigues, a presença de James Green fortalece o evento por três motivos. “O fato de termos uma conferência internacional com um dos grandes representantes e estudiosos do movimento brasileiro; a possibilidade de termos um convidado estrangeiro que, por razões orçamentárias, não imaginávamos que pudéssemos, sobretudo nesse momento de pandemia; e a ampliação da nossa rede, uma vez que conferências como essa automaticamente despertam o interesse de um grande público.”



James Green



Atualmente, aos 69 anos, Green é referência em estudos relacionados às causas políticas e LGBTQIA+. Viveu no Brasil entre 1976 e 1982, momento em que integrou diversas organizações políticas e identitárias, como o Grupo Somos de Afirmação Homossexual (Somos). No momento é co-coordenador nacional da Rede dos EUA para a Democracia no Brasil, procurando articular um movimento de solidariedade internacional ao país sul-americano.



O também escritor e jornalista possui um série de livros relacionados às homossexualidades e às identidades de gênero e sexuais. É especialista em estudos da homocultura brasileira, e vencedor de três prêmios: o Hubert Herring, do Conselho de Estudos Latino-Americanos na Costa do Pacífico em 1999; de Literatura Lambda, da Fundação Paul Monette-Roger Horwitz no ano 2000, e o Prêmio Literário de Cidadania em Respeito à Diversidade, em São Paulo, em 2001.



Confira a programação completa da IV Semana Rainbow.

Segunda-feira, 10 de agosto



Tema: A comunidade LGBTTTIQ+ no enfrentamento à pandemia e ao contexto político e social

20h – Conferência de abertura: James Green. A comunidade LGBTTTIQ+ no enfrentamento à pandemia e ao contexto político e social

20h50 – Exibição do curta-metragem “Queer I”

21h – Teatro do Indivíduo convida!

21h20 – Olhar diverso. Mostra dos projetos aprovados nos editais

21h30 – Show Felizes, com a cantora convidada, Valéria Barcellos





