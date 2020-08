Sexta-feira, 21 de agosto de 2020, atualizada às 12h17

Parada LGBTQIA+ on-line será neste domingo com organização de Tiago Capuzzo

Da redação



A drag Queen TITIago (Tiago Capuzzo) organiza, neste domingo, 23 de agosto, a 1ª Parada LGBTQIA+ on-line de Juiz de Fora. "Esse ano, devido a tudo o que vem acontecendo não teremos a nossa Parada, mas com o intuito de entreter, levar informação, conteúdo e diversão pra todos que estão em casa, vamos realizar o evento às 18h, no YouTube, com muitas surpresas e participações por vídeo de pessoas importantes da cidade", diz.



Durante a live, também será realizada uma campanha de contribuição financeira por QR Code para pessoas ou instituições que estejam em situação de vulnerabilidade social. A live terá performances das artistas Uiara Cardinally, Duda Flux, Rayane Ravell e Mikaella Ferrari.

Além de apresentar a Parada LGBTQIA+ on-line, TITIago vai realizar números de dança com diversos bailarinos (Igor Matheus, Artur Marasco, Rebeca Gonçalves, Anderson Mendes, Daniel Faier, Richard Holysan e também Uiara Cardinally) e terá a assistência de palco de Bruna Hildebrando. O som fica por conta do DJ Fábio Laroque.

