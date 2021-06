Esquenta Rainbow celebra Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

A iniciativa acontece a partir das 20h, de maneira remota

da Redação - 28/06/2021 07:11

Acontece, nesta segunda-feira, 28, o “Esquenta Rainbow”. Realizado no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o evento apresenta a temática da Semana Rainbow, programada para os dias 9 e 15 de agosto, e visa mobilizar e comemorar junto à comunidade o direito e o respeito à diversidade. A iniciativa acontece a partir das 20h, de maneira remota, via Facebook, YouTube e Instagram da Semana.

Desde 2017, quando foi realizada a primeira edição, o projeto de extensão da UFJF “Identidades, Cidadania e Inclusão LGBTQIA+: Semana Rainbow” se propõe a realizar uma série de ações de arte, educação e cultura voltadas para a comunidade LGBTQIA+ através de eventos culturais, colóquios, conferências e ações sociais.

“O objetivo dessas ações é sensibilizar a sociedade civil para as questões relacionadas às homossexualidades, às identidades de gênero e sexuais, além de trabalhar o respeito à diversidade”, explica a coordenadora do projeto, Mariana Neves.

Em 2020, com o advento da pandemia de Covid-19, a IV Semana Rainbow da UFJF foi realizada de maneira totalmente online e gratuita, sem deixar de trazer suas diversas atividades artístico-culturais. “Devido à perpetuação do cenário pandêmico em 2021, a V Semana será oferecida novamente no formato online, contando com as diversas possibilidades de intervenções culturais e teóricas, além de convidados de todo o mundo.”

A programação completa da Semana Rainbow será disponibilizada nas redes sociais do evento. O “Esquenta” contará com as presenças do secretário municipal de Turismo de Juiz de Fora, Marcelo do Carmo, e da apresentação artística de OCrioulo.

Segundo o secretário, o evento, neste ano, nasce da vontade de bolsistas, alunos e voluntários, sem nenhum aporte financeiro. “Vamos tentar fazer um belo festival de arte-cultura-educação LGBTQIA+, com participação de pessoas de várias cidades, diversas identidades de gênero e sexualidade. 28 de junho é dia de festa.”, celebra.