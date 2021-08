Miss Brasil Gay Rainbow Fest terá cinco dias de programação online

da Redação - 04/08/2021 08:30

Está confirmado para os dias 18, 19, 29, 21 e 22 de agosto um grande evento on-line que vai unir, mais uma vez, a beleza e o glamour do Miss Gay com os debates e a festa do Rainbow Fest. Por conta da pandemia, nenhum deles aconteceu no ano passado e, esse ano, ainda sem possibilidade de realização presencial, voltam em formato ao vivo, transmitidos gratuitamente pelo canal Miss Brasil Gay Oficial.



O formato inédito foi elaborado em conjunto pelos organizadores do Miss Brasil Gay e Rainbow Fest, que reuniram artistas, misses, estudiosos e defensores dos direitos LGBTQIA+ e profissionais de evento em uma super-produção, que vai ter até Parada Gay Virtual e Madrinha Surpresa. Para a transmissão ao vivo e para os vídeos pré-gravados todos os cuidados e orientações das autoridades sanitárias estão sendo observados.

Para o organizador do Miss Brasil Gay, Michel Bruce, o objetivo do evento, que tem apoio da Lei Aldir Blanc, é manter atualizadas temáticas LGBTQIA+ e o Miss Brasil Gay, nesse momento de pandemia. “Queremos aproximar, mesmo que de forma remota, as misses, o público, os artistas e todas as pessoas que amam o Miss Brasil Gay, o maior concurso de beleza da Arte Transformista no mundo e patrimônio imaterial de Juiz de Fora.”

Rodas de conversa com tradução em Libras, shows e a parada gay são algumas das atrações do Rainbow Fest que, esse ano, fará uma homenagem especial a um dos grandes nomes do MGM - Movimento Gay de Minas – Marco Trajano, que faleceu recentemente. “Estamos aqui para realizar o desejo do Marquinho, pois ele queria muito que esse evento acontecesse e foi um dos seus idealizadores; faremos uma grande festa, em sua memória e por todos os que defendem a causa LGBTQIA+”, comenta Oswaldo Braga, um dos idealizadores do Rainbow Fest e companheiro de Trajano.

O Especial Miss Brasil Gay Rainbow Fest, que é uma realização do Miss Brasil Gay, do MGM – Movimento Gay de Minas e do GAG/MGM - Grupo de Apoio à Juventude Gay de MG, tem o incentivo da Lei Aldir Blanc; do Governo do Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Cultura e Turismo; e do Governo Federal por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

Programação

18/08 (QUARTA) – RODA DE CONVERSA: “A SIGLA LGBTQIA+ E SEUS DESAFIOS”



19h00 às 20h15

Moderador: Oswaldo Braga

Debatedores: Luiz Mott (professor, autor de 15 livros e decano do movimento homossexual brasileiro), Júlio Marinho (youtuber, blogueiro e ativista gay), João Marinho (jornalista, comunicado e pesquisador) e João Trevisan (jornalista, cineasta e dramaturgo)

19/08 (QUINTA) – RODA DE CONVERSA: “O TURISMO LGBTQIA+ PÓS-PANDEMIA”



19h00 às 20h15

Moderador: Michel Brucce

Debatedores: Clóvis Casemiro (IGLTA - International LGBTQ + Travel Association), Marcelo do Carmo (Secretário Municipal de Turismo de Juiz de Fora) e Wilson Silva (Pride Brasil)

20/08 (SEXTA) – RAINBOW FEST



A partir de 20h00: vídeos, shows e performances, apresentados por Nayla Brizard e participação em video de TITIago, Rei/Rainha do Orgulho Gay, que também assina a direção artística.



Shows: Dj Fábio Carvalho, Ursulla Scavollini, Theus. Vox, Julia Medeiros, DJ Mari Souza.





21/08 (SÁBADO) – RAINBOW FEST + MISS BRASIL GAY



A partir de 20h00 : vídeos, shows e performances, apresentados por Nayla Brizard e TITIago.



Shows: Nayla Brizard, DJ Ranges, TITIago e Wandera Jones.

A seguir, Miss Brasil Gay, com apresentação de Ikaro Kadoshi e Sheila Veríssimo e participação da atual Miss Brasil Gay Antônia Gutierrez.



Shows: Ikaro Kadoshi, Uatila Coutinho, Michelly X, Lizandra Brunelli, Ava Simões, Sheila Verissimo e Guiga Barbieri. A direção artística é assinada por André Pavam.







22/08 (DOMINGO) - PARADA GAY VIRTUAL



A partir 18h00: vídeos, shows e performances, apresentados por TITIago com plateia virtual.

Shows: TITIago, DJ Coldhans, Bruno Narciso, Daniella Carraro, Drag Joane , Rayanne Ravell, Grupo de Dança Revolution, Uiara Cardinally, Wandera Jones e DJ Jee Am.