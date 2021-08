Abertas as inscrições para Concurso PJF de Cultura LGBTQIA+

da Redação - 16/08/2021 18:03

Estão abertas as inscrições para o “Concurso PJF de Cultura LGBTQIA+” que premiará artistas ou projetos nas categorias Fotografia, Produção Audiovisual e Projetos/Produtos Socioculturais dentro da programação “Agosto Multicor”. Os editais, lançados pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) no último sábado, 14, têm como objetivo retratar os temas “diversidade, gênero, sexualidades, identidades, pós-pandemia, novo normal, vulnerabilidades e fragilidades da comunidade LGBTQIA+”, com possibilidade de participação de toda sociedade civil, em nível nacional.



Serão selecionadas e premiadas dez obras em cada categoria. Cada fotografia receberá R$ 300; produção Audiovisual, R$ 400; e Projetos/Produtos Socioculturais, R$ 800. Cada proponente poderá concorrer com apenas um trabalho. Estão autorizados a participar propostas e/ou projetos já contemplados por leis de incentivo à cultura Federal, Estadual ou Municipal.

As premiações serão divulgadas durante o III Festival Multicores, primeira ação da V Semana Rainbow da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Online; no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Juiz de Fora (@JuizdeForaPJF) e da Secretaria de Turismo (@jfeuteamo), a partir das 13h do dia 21 de agosto.

Projetos Socioculturais

O objetivo dessa categoria é possibilitar a exibição de projetos ligados à diversidade, gênero, sexualidade, identidade, vulnerabilidade e fragilidade da comunidade LGBTQIA+ em um cenário pós-pandemia. Cada proposta terá direito somente a uma exibição durante o III Festival Multicores da V Semana Rainbow da UFJF on-line. No ato da inscrição, quando se tratar de bandas ou grupos, deverá ser indicado apenas um representante – como pessoa física – que atuará de forma administrativa e jurídica em todas as fases do edital de seleção. As inscrições vão até o dia 17 de agosto, às 23h59.

Mostra Audiovisual

A mostra audiovisual tem como objetivo seguir os mesmos temas propostos no segmento dos projetos socioculturais, abordando a diversidade, identidade, demandas e lutas históricas e atuais da comunidade LGBTQIA+, no cenário local ou nacional. Os parâmetros de julgamento serão compostos por critérios estéticos da imagem, representação do tema proposto e dos elementos compositivos e inovadores presentes na obra. O prazo de inscrição segue até 19 de agosto, às 23h59.

Mostra Fotográfica

Essa categoria visa a retratar, através do olhar fotográfico, as questões da diversidade de gênero pela captura da realidade por meio das lentes do fotógrafo. Nesta categoria, a premiação seguirá pela avaliação de critérios de estética e estilo, refletindo uma visão inovadora ou até mesmo diferenciada do cotidiano do público LGBTQIA+. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de agosto, às 23h59.

Julgamento



Todos os três segmentos serão julgados por uma comissão curadora paritária, composta por cinco membros da Prefeitura de Juiz de Fora e cinco membros da sociedade civil.