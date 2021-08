Confira a programação da V Semana Rainbow da UFJF

Pelo segundo ano consecutivo, o evento será realizado no formato on-line

da Redação - 18/08/2021

Para celebrar o orgulho e o respeito à comunidade LGBTQIA+, a V Semana Rainbow da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), parte da programação “Agosto Multicor”, acontece de 21 a 28 de agosto. Pelo segundo ano consecutivo, o evento será realizado no formato on-line, e poderá ser acompanhado por meio do canal oficial da semana no YouTube . A programação contará com atividades culturais e educacionais, fortalecendo as lutas e conquistas da comunidade LGBTQIA+, como concurso fotográfico, mostra cinematográfica, apresentações culturais, cinema e depoimentos.



A iniciativa do evento teve início em 2017, por meio do Projeto de Extensão da UFJF “Identidades, Cidadania e Inclusão LGBTQIA +: Semana Rainbow”, sob a coordenação do professor do Departamento de Turismo, Marcelo do Carmo. A meta é educar e sensibilizar a sociedade civil para as questões relacionadas às identidades de gênero e sexuais, além de trabalhar o respeito à diversidade e à pluralidade – para a comunidade acadêmica, mas, também, para a população local e turistas.



A atual coordenadora do projeto, professora doutora Mariana Neves, reitera o potencial de transformação social do evento na construção de um ambiente mais tolerante e respeitoso para as questões LGBTQIA+. “Entre seus objetivos estão a inclusão, o acolhimento, o acesso aos direitos e ao exercício da cidadania, ainda restritos. No que diz respeito às comunidades atendidas, o conjunto de ações visa mudanças culturais, no sentido de manter a população LGBTQIA+ como "sujeitos de direitos””, pontua Neves.



"A realização da Semana Rainbow é muito significativa para a Universidade, pois fortalece uma política institucional que se baseia no respeito à diversidade, com possibilidade de formação profissional dos nossos estudantes integrantes do projeto. A faculdade pública brasileira reconhece essas diferenças, respeita a diversidade e procura fortalecer uma perspectiva de que cada um tem o direito de ser o que é”, destaca a pró-reitora de Extensão da UFJF, Ana Lívia Coimbra.



Em 2021, o evento se mantém a partir do trabalho de alunEs, voluntáriEs, e de bolsistas (atualmente, a estudante Lohany Monteiro - IAD/UFJF), que gerencia as redes sociais da Semana. Para ela, “é importante esse tipo de representação, para que as pessoas sintam que existe algo em que elas possam se apoiar e não perder a esperança de viver em uma sociedade livre de preconceitos”, ressalta.



Destaques do Evento



A solenidade de abertura será durante o III Festival Multicor, e contará com apresentações culturais diversificadas, como a exibição do curta metragem experimental Queer I, uma produção da Universidade com apoio da Lei Aldir Blanc. Além disso, o público vai conhecer os vencedores do “Concurso PJF de Cultura LGBTQIA +".



Outro destaques da V Semana Rainbow da UFJF fica a cargo dos filmes “Rogéria”, de Pedro Gui e de “Gazelle - The Love Issue”, do diretor Cesar Terranova. Ambas as produções foram aclamadas pela crítica, por seu tom de sensibilidade, ao mesmo tempo crítico, enfatizando as dificuldades enfrentadas pela comunidade LGBTQIA+ no cotidiano normal. Cabe ressaltar que ambos os filmes foram premiados tanto nacionalmente como internacionalmente.



Para o Produtor Audiovisual e Diretor do “Digo Festival”, Cristiano Sousa, “os longas representam duas vertentes de pessoas que, através da arte, cada uma a sua maneira, representam a diversidade do Brasil, que mesmo em país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, sobrevivem pela coragem e vontade de viver. São histórias de superação e de sucesso nacional e internacional. Os dois longas incentivam o pensamento crítico que é necessário para que possamos estimular através da reflexão a alienação que provém da não empatia que visa a homogeneização do pensamento e do comportamento social de preconceito e de estranhismo”, destaca Cristiano.



Todas as discussões realizadas durante o evento irão tratar de assuntos de relevância nacional, com foco nas mudanças e lutas cotidianas do público LGBTQIA+, sempre tendo como meta a construção do saber e o fortalecimento da identidade da comunidade.



Realização



A V Semana Rainbow da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) integra o evento “Agosto Multicor”, uma realização da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio de suas secretarias Especial de Direitos Humanos (SEDH); Turismo (Setur); Comunicação Pública (Secom) e Fundação Cultural Alfredo Lage (Funalfa), com o apoio do curso de Turismo da UFJF, Pró Reitora de Extensão da UFJF, SENAC, Uniacademia e da TV Integração.