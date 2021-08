Feira Multicores terá nova edição na sexta-feira

da Redação - 25/08/2021 08:01

Com a expressiva adesão em sua primeira edição no dia 13 de agosto, está marcada para esta sexta-feira, dia 27, a reedição da Feira Multicores, uma das ações do mês “Agosto Multicor”, evento concebido em apoio à pluralidade e à diversidade representadas pela comunidade LGBTQIA+. O evento acontece no Parque Halfeld das 10h às 18h.



A feira, que busca impulsionar as/os empreendedoras/es da comunidade LGBTQIA+, será aberta ao público geral, contando, até o momento com cerca 20 expositores confirmados, que exibirão roupas, acessórios e outros produtos, visando a dar uma maior visibilidade ao empreendedorismo LGBTQIA+ na cidade e região. Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente. Não há custo para o stand, que é fornecido pela organização.

Além disso, o evento contará com outras atrações, como desfiles de moda e performances artísticas. No local haverá ainda postos de informação nas áreas de saúde e de direitos humanos, disponibilizadas pelas respectivas secretarias da Prefeitura de Juiz de Fora.

Um dos objetivos da feira é a abertura de mercado para a comunidade LGBTQIA+ bem como a geração de emprego e renda. Algumas das expositoras deram um depoimento sobre como foi ter oportunidade de apresentar seus produtos e criações, através dessa grande janela que foi a primeira edição da Feira Multicores.

A expositora Larissa Americano avalia o evento. “Sou uma das donas e criadoras de uma lojinha que eu e minhas duas irmãs abrimos, há uns 2 meses. Essa feirinha e essa ação que estão tendo no Agosto Multicor, estão sendo muito importantes para a representatividade da comunidade LGBTQIA+.

Essa feira e outras ações visam a promover o mês Agosto Multicor, evento realizado pela Prefeitura e suas secretarias em parceria com outras instituições privadas. A celebração tem o intuito de oferecer, não somente a população LGBTQIA+, atrações e entretenimento, mas, também, de apresentar ao público fora da comunidade a importância da luta do público LGBTQIA+ pelos seus direitos, além de oferecer outras ações nos campos da cultura, arte, educação, direitos humanos e outros temas diversos. O evento Agosto Multicor segue até 30 de agosto.