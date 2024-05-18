- S?o Paulo conquista t?tulo de Miss Brasil Gay
- Foto de todas as candidatas no palco
- As 27 candidatas em traje t?pico e de gala
- Bastidores - Parte I
- Bastidores - Parte II
- Preparativos para o 24? Miss Gay
- As 27 candidatas
- Purpurina no Cal?ad?o da Halfeld - a festa das drags
- Onde comprar os ingressos
- Vagas em hot?is
- Entrevista exclusiva com Orlando Almeida - diretor do show do Miss Gay
- Bares, Restaurantes e Pontos Tur?sticos
Festas e eventos paralelos
- III Juiz de Fora Rainbow Fest
- Palestras e debates - comunidade gay discute seus direitos
- Entrevista exclusiva com os fundadores do Movimento Gay de Minas - Marco Trajano e Osvaldo Braga
- Dia e hor?rio das palestras
- Programa??o Cultural
- Edson Cordeiro encerra Rainbow Fest
- I Semin?rio sobre Homossexualidade e Educa??o
- Festa Val 2000
- Mercado Mix Bazzar
- Blade by M?ller
Lei Municipal N? 9.791
Foi aprovada em Juiz de Fora, no dia 12 de maio de 2000, a lei que garante aos homossexuais o direito de expressarem afeto em p?blico. Leia o documento na ?ntegra.
Sua opini?o sobre o Miss Gay
Participe da enquete e d? sua opini?o sobre o evento gay que acontece h? 23 anos na cidade. Publicaremos os melhores argumentos.
