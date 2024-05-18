Purpurina no Cal?ad?o da Halfeld Luciana Mendon?a

19/08/2000 O show dos transformistas que concorrem ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2000 acontece na noite deste s?bado, mas a festa j? agita Juiz de Fora durante toda a semana, reunindo o p?blico "GLS" do pa?s.

Palco dos mais diversos espet?culos, o cal?ad?o da Rua Halfeld ferve na manh? deste dia 19 de agosto, quando desfilam e passeiam democraticamente pessoas das mais diversas identidades: gays, l?sbicas, bissexuais, travestis, heterossexuais simpatizantes.



Isabelita dos Patins no cal?ad?o

Mas a purpurina fica mesmo por conta das famosas drag queens, que alegram crian?as, jovens, adultos e idosos. Todos p?ram para admir?-las. A famosa Isabelita dos Patins veio do Rio de Janeiro para a festa e tumultuou o cal?ad?o. Com seu sotaque em "portunhol", disparou: "A festa ? a maior do mundo. Juiz de Fora n?o deixa nada a desejar em rela??o a um show na Broadway. O gay ? muito criativo. S? ele pode reviver os mitos pop stars. ? a alegria. Chega de colocar r?tulos em n?s. N?o somos refrigerante, nem marca de cigarro. E tem mais: gay ? igual geladeira e fog?o - o que varia ? a marca, mas toda casa tem."





No Parque Halfeld, a drag Luka Bordone se exibe, acompanhada da v?, da m?e e um grupo de amigos. Dentre eles, a drag Melissa Call Prince, da cidade de Aparecida, interior de S?o Paulo, que h? cinco anos vem ? cidade. "Esse evento ? o carnaval dos gays na cidade. ? uma conquista para n?s homossexuais, que podemos nos mostrar, ser mais livres", afirma Luka. E Melissa faz um convite aos internautas: "Espero que os internautas venham a Juiz de Fora, sendo ou n?o gays, com a cabe?a aberta, porque v?o se divertir muito".









? esquerda, Luka Bordone. ? direita,

Melissa Call, na festa do Parque Halfeld

Parque Halfeld transformou-se em um arco ?ris de bal?es e adere?os para o show de encerramento do III Juiz de Fora Rainbow Fest . No palco se apresentam, na tarde de hoje, os cantores pop de Belo Horizonte, Val?ria Braga e Carlos Laudaris, o m?sico Henrique Glansman, as drags Luka Bordoni, com sua trupe e Marilu Barraginha, de Belo Horizonte.

"? a festa que fecha com chave de ouro uma semana de debates e cultura sobre o homossexualismo. Mais de 400 pessoas participaram, o que fez do evento um sucesso", comemora Osvaldo Braga, organizador do Rainbow Fest. "As pessoas querem ver o lado bizarro, ex?tico dos homossexuais e o gay tamb?m gosta desse agito, mas nosso universo tem muito mais que isso", completa Osvaldo.

*Na foto ao lado, Marcos Trajano, tamb?m

organizador do Rainbow Fest, Luka e Osvaldo Braga.





