Purpurina no Cal?ad?o da Halfeld
Luciana Mendon?a
19/08/2000
Palco dos mais diversos espet?culos, o cal?ad?o da Rua Halfeld ferve na manh? deste dia 19 de agosto, quando desfilam e passeiam democraticamente pessoas das mais diversas identidades: gays, l?sbicas, bissexuais, travestis, heterossexuais simpatizantes.
Isabelita dos Patins no cal?ad?o
No Parque Halfeld, a drag Luka Bordone se exibe, acompanhada da v?, da m?e e um grupo de amigos. Dentre eles, a drag Melissa Call Prince, da cidade de Aparecida, interior de S?o Paulo, que h? cinco anos vem ? cidade. "Esse evento ? o carnaval dos gays na cidade. ? uma conquista para n?s homossexuais, que podemos nos mostrar, ser mais livres", afirma Luka. E Melissa faz um convite aos internautas: "Espero que os internautas venham a Juiz de Fora, sendo ou n?o gays, com a cabe?a aberta, porque v?o se divertir muito".
Melissa Call, na festa do Parque Halfeld
O Parque Halfeld transformou-se em um arco ?ris de bal?es e adere?os para o show de encerramento do III Juiz de Fora Rainbow Fest. No palco se apresentam, na tarde de hoje, os cantores pop de Belo Horizonte, Val?ria Braga e Carlos Laudaris, o m?sico Henrique Glansman, as drags Luka Bordoni, com sua trupe e Marilu Barraginha, de Belo Horizonte.
"? a festa que fecha com chave de ouro uma semana de debates e cultura sobre o homossexualismo. Mais de 400 pessoas participaram, o que fez do evento um sucesso", comemora Osvaldo Braga, organizador do Rainbow Fest. "As pessoas querem ver o lado bizarro, ex?tico dos homossexuais e o gay tamb?m gosta desse agito, mas nosso universo tem muito mais que isso", completa Osvaldo.
*Na foto ao lado, Marcos Trajano, tamb?m
organizador do Rainbow Fest, Luka e Osvaldo Braga.
|
Um close da drag dos patins, Isabelita
