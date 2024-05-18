Palestras
- Dia 16/08
- 20h - Solenidade de abertura
- Apresenta??o do Coral do Sesiminas
- Palestra: A Lei 9791 de Juiz de Fora
Palestrante: Vereador Paulo Rog?rio dos Santos (PMDB) presidente da C?mara Municipal de Juiz de Fora, autor da Lei Municipal 9791, de 12 e maio de 2000, que pro?be a discrimina??o por orienta??o sexual no munic?pio de Juiz de Fora.
- Dia 17/08
- 9h: O Projeto MGM - Movimento Gay de Minas
Oswaldo Braga
- 10h: O que faltou na nossa Constitui??o
Deputado Federal Marcos Rolim
- 11h30:O DDH e a Lei do Rio de Janeiro
Deputado Carlos Minc e Grupo Arco-?ris
- 14h: Direitos Humanos e Homossexualidade: Quest?es Atuais no
Direito Brasileiro e no Direito Internacional
Juiz Roger Raupp Rios e Procurador da Rep?blica Paulo Gilberto Leivas
- 15h30: Viola??o dos direitos humanos e assassinato de Homossexuais no Brasil"
Luiz Mott
- 17h30: As rela?es de afeto no Direito de Fam?lia: Uni?es Homossexuais
Renato Duro Dias e Quintino Gomes Neto
- 9h:
Brasil. 500 anos de descobrimento e milhares de preconceitos..
Maite Schneider
- 10h: Hist?ria da homossexualidade no Rio e S?o Paulo
James Green - Na ocasi?o, ele tamb?m vai lan?ar o livro "Al?m do Carnaval: homossexualidade masculina no Brasil do s?culo XX", pela Editora da UNESP".
- 11h30:O Turismo GLS
Cl?vis Casemiro e Franco Reinaldo
- 14h: Uni?o Homossexual - O Preconceito e a Justi?a
Desembargadora Maria Berenice Dias e Eduardo Piza Gomes de Melo.
- 15h30:
A hist?ria do Brasil que mam?e n?o contou
Jo?o Silv?rio Trevisan.
- 17h: Parada SP: uma experi?ncia de sucesso
Associa??o da Parada do Orgulho Gay.
- 18h: A AIDS nas artes pl?sticas
Ricardo Tapaj?s
Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000
