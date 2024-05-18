III Juiz de Fora Rainbow Fest

Palestras

local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas - Av. Get?lio Vargas, 200 - Fone: 690-7052
  • Dia 16/08

    • 20h - Solenidade de abertura
    • Apresenta??o do Coral do Sesiminas
    • Palestra: A Lei 9791 de Juiz de Fora
      Palestrante: Vereador Paulo Rog?rio dos Santos (PMDB) presidente da C?mara Municipal de Juiz de Fora, autor da Lei Municipal 9791, de 12 e maio de 2000, que pro?be a discrimina??o por orienta??o sexual no munic?pio de Juiz de Fora.

  • Dia 17/08

    • 9h: O Projeto MGM - Movimento Gay de Minas
      Oswaldo Braga

    • 10h: O que faltou na nossa Constitui??o
      Deputado Federal Marcos Rolim

    • 11h30:O DDH e a Lei do Rio de Janeiro
      Deputado Carlos Minc e Grupo Arco-?ris

    • 14h: Direitos Humanos e Homossexualidade: Quest?es Atuais no Direito Brasileiro e no Direito Internacional
      Juiz Roger Raupp Rios e Procurador da Rep?blica Paulo Gilberto Leivas

    • 15h30: Viola??o dos direitos humanos e assassinato de Homossexuais no Brasil"
      Luiz Mott

    • 17h30: As rela?es de afeto no Direito de Fam?lia: Uni?es Homossexuais
      Renato Duro Dias e Quintino Gomes Neto

  • Dia 18/08

    • 9h: Brasil. 500 anos de descobrimento e milhares de preconceitos..
      Maite Schneider

    • 10h: Hist?ria da homossexualidade no Rio e S?o Paulo
      James Green - Na ocasi?o, ele tamb?m vai lan?ar o livro "Al?m do Carnaval: homossexualidade masculina no Brasil do s?culo XX", pela Editora da UNESP".

    • 11h30:O Turismo GLS
      Cl?vis Casemiro e Franco Reinaldo

    • 14h: Uni?o Homossexual - O Preconceito e a Justi?a
      Desembargadora Maria Berenice Dias e Eduardo Piza Gomes de Melo.

    • 15h30: A hist?ria do Brasil que mam?e n?o contou
      Jo?o Silv?rio Trevisan.

    • 17h: Parada SP: uma experi?ncia de sucesso
      Associa??o da Parada do Orgulho Gay.

    • 18h: A AIDS nas artes pl?sticas
      Ricardo Tapaj?s


