Festas e eventos paralelos

Blade by M?ller

Quinta-feira - 17/08

Go-go boys e go-go girls

Pre?o do ingresso: R$5 a noite toda

Sexta-feira - 18/08

Victor Piercing e go-go boys

Pre?o do ingresso: R$8 at? a meia-noite. Ap?s este hor?rio: R$10.

Sorteio de camisetas e ingressos para o Miss Brasil Gay.

S?bado - 19/08

Andrew

Malconn

Al?cia Andrews

Dede Grace

R$10 at? as 23h30. Ap?s as R$15.

Domingo - 20/08

Fernanda M?ller e convidadas

R$3 ? noite toda.

A Blade fica na Rua Saint Clair de Carvalho, 317 (pr?ximo ao Sport Clube, ao lado do Corpo de Bombeiros). Mais informa?es: 211-0178.

Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000