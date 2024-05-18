Blade by M?llerA boate GLS Blade by M?ller conta com uma programa??o especial na semana do Miss Gay. Al?m de videok?, do dark room e das batidas do DJ Residente Coldhans, voc? pode conferir:
Quinta-feira - 17/08
- Go-go boys e go-go girls
- Pre?o do ingresso: R$5 a noite toda
Sexta-feira - 18/08
- Victor Piercing e go-go boys
- Pre?o do ingresso: R$8 at? a meia-noite. Ap?s este hor?rio: R$10.
- Sorteio de camisetas e ingressos para o Miss Brasil Gay.
- Andrew
- Malconn
- Al?cia Andrews
- Dede Grace
- R$10 at? as 23h30. Ap?s as R$15.
- Fernanda M?ller e convidadas
- R$3 ? noite toda.
A Blade fica na Rua Saint Clair de Carvalho, 317 (pr?ximo ao Sport Clube, ao lado do Corpo de Bombeiros). Mais informa?es: 211-0178.
Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!