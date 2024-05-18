Festas e eventos paralelos

Blade by M?ller

A boate GLS Blade by M?ller conta com uma programa??o especial na semana do Miss Gay. Al?m de videok?, do dark room e das batidas do DJ Residente Coldhans, voc? pode conferir:

Quinta-feira - 17/08
  • Go-go boys e go-go girls
  • Pre?o do ingresso: R$5 a noite toda


Sexta-feira - 18/08
  • Victor Piercing e go-go boys
  • Pre?o do ingresso: R$8 at? a meia-noite. Ap?s este hor?rio: R$10.
  • Sorteio de camisetas e ingressos para o Miss Brasil Gay.
S?bado - 19/08
  • Andrew
  • Malconn
  • Al?cia Andrews
  • Dede Grace
  • R$10 at? as 23h30. Ap?s as R$15.
Domingo - 20/08
  • Fernanda M?ller e convidadas
  • R$3 ? noite toda.

A Blade fica na Rua Saint Clair de Carvalho, 317 (pr?ximo ao Sport Clube, ao lado do Corpo de Bombeiros). Mais informa?es: 211-0178.

Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000


