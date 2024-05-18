O Concurso
Bastidores - Parte II
|
Miss Sergipe - candidata engajadaA Miss Sergipe (foto ao lado) n?o levou nenhum t?tulo para casa, mas foi eleita pela imprensa a candidata mais engajada. Aos 20 anos, Tatiane Ales-Karlet, trabalha como assessora do Deputado Fabiano Oliveira (PPS), ? presidente da Juventude do PPS e ainda encontra tempo para coordenar um dos grupos gays mais antigos do pa?s, o Dialogay.
O mais engra?ado, ? que ela conseguiu que governador do Sergipe financiasse suas passagens de avi?o para o Miss Gay. Para ele, Tatiane estaria participando de um congresso estudantil em Juiz de Fora ...
|
O poder de improviso da
A Miss Mato Grosso, Daniele Versalhes, teve sua bagagem extraviada no
aeroporto e perdeu o traje t?pico, or?ado em R$5 mil. Nem por isso, desisitiu de concorrer. Improvisou um traje t?pico com o
forro do vestido de gala, costurou algumas penas e entrou na passarela com
uma vestimenta, cujo tema era uma homenagem as aves raras do Pantanal.
|
Miss Tocantins - ainda n?o foi desta vez..."Este ano vim preparada para vencer", disse entusiasmada a Miss Tocantins, Alessandra Vargas (fotos ao lado). Ano passado ela ficou em terceiro lugar e em primeiro, no gosto popular. Em 2000, apesar do investimento de R$ 6 mil na confec??o dos trajes t?pico e de gala, Alessandra teve que se contentar com o vice-campeonato.
