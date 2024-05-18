Bastidores - Parte II

Miss Sergipe - candidata engajada A Miss Sergipe (foto ao lado) n?o levou nenhum t?tulo para casa, mas foi eleita pela imprensa a candidata mais engajada. Aos 20 anos, Tatiane Ales-Karlet, trabalha como assessora do Deputado Fabiano Oliveira (PPS), ? presidente da Juventude do PPS e ainda encontra tempo para coordenar um dos grupos gays mais antigos do pa?s, o Dialogay. O mais engra?ado, ? que ela conseguiu que governador do Sergipe financiasse suas passagens de avi?o para o Miss Gay. Para ele, Tatiane estaria participando de um congresso estudantil em Juiz de Fora ...