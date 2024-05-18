Miss Gay 2001
IV Juiz de Fora Rainbow Fest come?a dia 14
09/08/01 De 14 a 18 de agosto, Juiz de Fora sedia mais uma vez o Rainbow Fest, um grande f?rum de discuss?o sobre homossexualidade. Al?m de palestras e mesas redondas sobre sa?de e direitos dos homossexuais, o evento promovido pelo Movimento Gay de Minas (MGM) conta com uma extensa programa??o cultural que inclui exposi?es, apresenta?es de pe?as teatrais, shows e lan?amento de livros.
O destaque deste ano fica por conta da participa??o do presidente da Associa??o da Parada do orgulho GLBT de SP, o pedagogo Roberto Jesus. Ele ? um dos palestrantes do II Semin?rio sobre Educa??o e Homossexualidade nas Escolas, evento que abre o Rainbow Fest. Ele falar? sobre a responsabilidade do professor na promo??o da auto-estima do aluno homossexual. Assuntos como uni?o est?vel homossexual, sexo seguro para mulheres e avalia??o dos programas DST/Aids tamb?m estar?o na pauta de discuss?o.
Para encerrar a semana, os organizadores Marcos Trajano e
Oswaldo Braga programaram o show das
Fren?ticas. Veja programa??o
completa. Todas as palestras ser?o realizadas no Centro Cultural
Bernardo Mascarenhas (
Avenida Get?lio Vargas, 200). As
inscri?es s?o gratuitas e podem ser feitas no local.
MGM comemora conquista
O Movimento Gay de Minas tem cinco anos de atua??o e, em 2001, comemora
mais uma conquista, a abertura do Centro de Conviv?ncia do Cidad?o Homossexual em Juiz de
Fora (Av. Oleg?rio
Maciel, 1344). Um espa?o voltado para a comunidade gay na cidade que ser? palco de montagens de grupos vocal, de
teatro, exposi?es de artes pl?sticas e apresenta?es de artistas locais e
convidados, al?m de pesquisas, oficinas e palestras.
Dia 14 - ter?a-feiraII Semin?rio sobre Educa??o e Homossexualidade nas Escolas: o papel do professor
- 9h30 - Apresenta??o dos resultados dos trabalhos de preven??o e educa??o sexual em Juiz de Fora. Lu?za Stheling (COAS-JF)
- 11h - Sexualidade e G?nero Marco Trajano (MGM)
- 14h - Roberto de Jesus - Pedagogo e presidente da Associa??o da Parada do Orgulho Gay de SP Educa??o Sexual
- 16h - O Professor frente ao homoerotismo masculino no contexto escolar Anderson Ferrari - Historiador e Professor da UFJF
- 20h - Coquetel de abertura do IV JF Rainbow Fest
- Apresenta??o da pe?a: "Orix?s, Flores e Amores" - Grupo Embaixo do C?u - SESI. Dire??o: Marcos Marinho.
- Exposi?es:
a) P?ginas GLS do Magazine do Tempo
b) Tributo a Carmem Miranda (Organiza??o Jorge Luiz de Oliveira)
Dia 15 - Quarta-feira
- 9h30 - Oficina de Sexo seguro para mulheres. Ros?ngela Castro (Arco-?ris)
- 14h30 - A?es compensat?rias para o fortalecimento da cidadania de gays, l?sbicas e transg?neros no Brasil. Renata Pelizon - Minist?rio da Justi?a; Clecienne Rodrigues - Minist?rio do Trabalho.
- 16h30 - A experi?ncia dos Disque Den?ncias Beatriz Alvarenga (DDH - BH); Caio Varella (DCH - Bras?lia); Silvia Ramos (ISER - Rio); William Luiz Fran?a (DDH - GO).
- 18h - F?rum Municipal DST/AIDS Instala??o e discuss?o dos projetos de controle e preven??o da AIDS em JF (OGs e ONGs).
Dia 16 - quinta-feira
- 9h30 - Transg?neros: defini?es, dificuldades, lutas e vit?rias. Organizadora da mesa e facilitadora: Mait? Schneider (Vice-presidente do INPAR 28 de junho - Curitiba); Walkyria Laroche (Diretora da ASSTRAV - Belo Horizonte) / Gretta Star (S?o Paulo)/ B?rbara Graner (S?o Paulo) / Janaina Dutra (GRAB - Fortaleza)
- 14h30 - O Papel do Minist?rio P?blico no Direito das Minorias
- Fernando Ant?nio Fagundes Reis (Promotor Est?ncia Especial - MP/BH)
- Pl?nio Lacerda Martins - Promotor de Justi?a e Curador das Pessoas Portadoras de Defici?ncia F?sica da Comarca de Juiz de Fora / Procuradoria Regional do Trabalho - 3? Regi?o (BH).
- 16h30 - Uni?o Est?vel Homossexual
- Desembargador Teixeira Giorgis - Tribunal de Justi?a do Rio Grande do Sul
- Juiz Dr. Reinaldo Portanova - 3? Vara de Fam?lia de Belo Horizonte
- Renato Duro Dias - Pelotas.
- 18h - O Papel das ONGs na forma??o da identidade homossexual
- Danilo Oliveira - Clube Rainbow de Servi?os (BH) C?lio Golin - Nuances (POA)
- Paulo Mariante - Grupo Identidade (Campinas); Marcelo Nascimento - Presidente ABGLT.
Dia 17 - sexta-feira
- 10h - Oficina: como organizar um evento de visibilidade massiva?
Associa??o da Parada de SP - Lula Ramirez e Roberto de Jesus
- 14h30 - Programa brasileiro de AIDS: sucessos, demandas e
perspectivas
- Denise Doneda (Coordenador CN DST/AIDS)
- Maria Tereza Oliveira (Coordenadora Estadual DST/AIDS - MG)
- Marcos Trajano (MGM)
- Patr?cia Gu?rcio (Programa Municipal DST/AIDS Juiz de Fora).
- 16h30 - Movimento das L?sbicas do Brasil
- Marisa Fernandes - Coletivo de Feministas L?sbicas de SP
- Ros?ngela Castro Arco-?ris
- Jussara Magalh?es - GLS Party e Soraya Menezes - ALEM - Associa??o das L?sbicas de Minas
- 19h - Lan?amento de Livros (Sede do MGM)
- Rold?o Arruda - "Dia de Ira"
- Jo?o Trevisan - "Em nome do Desejo"
- Franco Reinaudo - "Guia Gay Brasil"
Dia 18 - S?badoEncerramento: Apresenta??o Hanna Suzart e Lady Benedita Shows com As Fren?ticas, Val?ria Braga e Carlos Laudares.
