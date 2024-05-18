O destaque deste ano fica por conta da participa??o do presidente da Associa??o da Parada do orgulho GLBT de SP, o pedagogo Roberto Jesus. Ele ? um dos palestrantes do II Semin?rio sobre Educa??o e Homossexualidade nas Escolas, evento que abre o Rainbow Fest. Ele falar? sobre a responsabilidade do professor na promo??o da auto-estima do aluno homossexual. Assuntos como uni?o est?vel homossexual, sexo seguro para mulheres e avalia??o dos programas DST/Aids tamb?m estar?o na pauta de discuss?o.

Para encerrar a semana, os organizadores Marcos Trajano e Oswaldo Braga programaram o show das Fren?ticas. Veja programa??o completa. Todas as palestras ser?o realizadas no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas ( Avenida Get?lio Vargas, 200). As inscri?es s?o gratuitas e podem ser feitas no local. MGM comemora conquista O Movimento Gay de Minas tem cinco anos de atua??o e, em 2001, comemora mais uma conquista, a abertura do Centro de Conviv?ncia do Cidad?o Homossexual em Juiz de Fora (Av. Oleg?rio Maciel, 1344). Um espa?o voltado para a comunidade gay na cidade que ser? palco de montagens de grupos vocal, de teatro, exposi?es de artes pl?sticas e apresenta?es de artistas locais e convidados, al?m de pesquisas, oficinas e palestras.

Programa??o Oficial

Dia 14 - ter?a-feira

9h30 - Apresenta??o dos resultados dos trabalhos de preven??o e educa??o sexual em Juiz de Fora. Lu?za Stheling (COAS-JF)

11h - Sexualidade e G?nero Marco Trajano (MGM)

14h - Roberto de Jesus - Pedagogo e presidente da Associa??o da Parada do Orgulho Gay de SP Educa??o Sexual

16h - O Professor frente ao homoerotismo masculino no contexto escolar Anderson Ferrari - Historiador e Professor da UFJF

20h - Coquetel de abertura do IV JF Rainbow Fest

Apresenta??o da pe?a: "Orix?s, Flores e Amores" - Grupo Embaixo do C?u - SESI. Dire??o: Marcos Marinho.

Exposi?es: a) P?ginas GLS do Magazine do Tempo

b) Tributo a Carmem Miranda (Organiza??o Jorge Luiz de Oliveira)



Dia 15 - Quarta-feira

9h30 - Oficina de Sexo seguro para mulheres. Ros?ngela Castro (Arco-?ris)

14h30 - A?es compensat?rias para o fortalecimento da cidadania de gays, l?sbicas e transg?neros no Brasil. Renata Pelizon - Minist?rio da Justi?a; Clecienne Rodrigues - Minist?rio do Trabalho.

16h30 - A experi?ncia dos Disque Den?ncias Beatriz Alvarenga (DDH - BH); Caio Varella (DCH - Bras?lia); Silvia Ramos (ISER - Rio); William Luiz Fran?a (DDH - GO).

18h - F?rum Municipal DST/AIDS Instala??o e discuss?o dos projetos de controle e preven??o da AIDS em JF (OGs e ONGs).

Dia 16 - quinta-feira

9h30 - Transg?neros: defini?es, dificuldades, lutas e vit?rias. Organizadora da mesa e facilitadora: Mait? Schneider (Vice-presidente do INPAR 28 de junho - Curitiba); Walkyria Laroche (Diretora da ASSTRAV - Belo Horizonte) / Gretta Star (S?o Paulo)/ B?rbara Graner (S?o Paulo) / Janaina Dutra (GRAB - Fortaleza)

14h30 - O Papel do Minist?rio P?blico no Direito das Minorias

Fernando Ant?nio Fagundes Reis (Promotor Est?ncia Especial - MP/BH) Pl?nio Lacerda Martins - Promotor de Justi?a e Curador das Pessoas Portadoras de Defici?ncia F?sica da Comarca de Juiz de Fora / Procuradoria Regional do Trabalho - 3? Regi?o (BH).

16h30 - Uni?o Est?vel Homossexual

Desembargador Teixeira Giorgis - Tribunal de Justi?a do Rio Grande do Sul Juiz Dr. Reinaldo Portanova - 3? Vara de Fam?lia de Belo Horizonte Renato Duro Dias - Pelotas.

18h - O Papel das ONGs na forma??o da identidade homossexual Danilo Oliveira - Clube Rainbow de Servi?os (BH) C?lio Golin - Nuances (POA) Paulo Mariante - Grupo Identidade (Campinas); Marcelo Nascimento - Presidente ABGLT.



Dia 17 - sexta-feira

10h - Oficina: como organizar um evento de visibilidade massiva?

Associa??o da Parada de SP - Lula Ramirez e Roberto de Jesus

Denise Doneda (Coordenador CN DST/AIDS) Maria Tereza Oliveira (Coordenadora Estadual DST/AIDS - MG) Marcos Trajano (MGM) Patr?cia Gu?rcio (Programa Municipal DST/AIDS Juiz de Fora).

16h30 - Movimento das L?sbicas do Brasil

Marisa Fernandes - Coletivo de Feministas L?sbicas de SP Ros?ngela Castro Arco-?ris Jussara Magalh?es - GLS Party e Soraya Menezes - ALEM - Associa??o das L?sbicas de Minas

19h - Lan?amento de Livros (Sede do MGM) Rold?o Arruda - "Dia de Ira" Jo?o Trevisan - "Em nome do Desejo" Franco Reinaudo - "Guia Gay Brasil"

