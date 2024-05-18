Miss Gay 2001
Fl?via MachadoPara agitar ainda mais o fim de semana em que acontece o Miss Gay, uma das atra?es ? a segunda edi??o da feira alternativa - Fashion Bazzar -, que re?ne moda, acess?rios, comportamento e cultura, e acontece dias 17, 18 e 19 de agosto, no espa?o do antigo Cine Veneza (Av. Rio Branco, 2582, Centro). A feira ? uma esp?cie de vitrine para jovens estilistas e designers, que t?m a oportunidade de divulgar seus trabalhos e mostrar as tend?ncias para um p?blico diversificado.
O evento ? um 'mix' de m?sica, dan?a, gastronomia, desfiles e performances, e este ano, traz a equipe de tatuadores ?Tribo do Sol?, do Planeta Xuxa, os Djs cariocas, F?bio Flyer e Gugga L.E.C, al?m do lan?amento da pr?xima edi??o da Revista paulista Putz.
Haver? ainda uma r?dio interna, sintonizada ao vivo, com uma programa??o que inclui entrevistas, dicas da cidade e muita m?sica com Dj's convidados.
O Fashion Bazzar vai estar aberto, na sexta e no domingo, das 14h ?s 22h, e no s?bado, das 10h ?s 22h.
Tudo de bom!
A equipe do JFService deu uma voltinha pelo Mercado Fashion Bazzar e conferiu tudo de bom que
aparece por l?. Tem tatuagens de henna, estandes de body-piercing, muita
bijuteria e prataria, bolsas, artesanato, sapatos e botas, sabonetes, velas,
roupas indianas, de lona, enfim, uma moda alternativa para moderninhos ou
cl?ssicos, que vai contagiar a cidade durante os pr?ximos dias!!!
Confira as fotos:
A equipe do JFService deu uma voltinha pelo Mercado Fashion Bazzar e conferiu tudo de bom que aparece por l?. Tem tatuagens de henna, estandes de body-piercing, muita bijuteria e prataria, bolsas, artesanato, sapatos e botas, sabonetes, velas, roupas indianas, de lona, enfim, uma moda alternativa para moderninhos ou cl?ssicos, que vai contagiar a cidade durante os pr?ximos dias!!!
Confira as fotos:
|
Da esquerda para a direita, almofadas fofinhas da Friends Forever, sabonetes coloridos e aromatizantes. Na ?ltima foto, gel, l?pis de olho e esmalte, tudo fosforescente, no estande da Carol Cosm?ticos.
Da esquerda para a direita, lumin?rias e espelhos para interruptor, tudo da In?s Rache.
Da esquerda para a direita, blusa rosa da Del Gato, roupas indianas da Boski, botas da Zowie, e os meninos da Tribo do Sol arrasando nas tatuagens!
Da esquerda para a direita, brincos de prata da Tribal Voice J?ias e an?is da Per Dui.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!