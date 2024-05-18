As Fren?ticas

Fl?via Machado

voltaram com tudo! Desta vez, elas se apresentam no Av. Rio Branco, Centro ), dia, ?s 10h, encerrando a programa??o do. Tamb?m haver? shows de. A apresenta??o da festa fica por conta de. Voc? n?o pode perder!!! A entrada ? franca.

?Eu sei que eu sou bonita e gostosa...? Quem n?o se lembra desta m?sica? Pois ?. No show, estas meninas v?o cantar antigos sucessos e tamb?m m?sicas que fazem parte do seu ?ltimo lan?amento, Sempre Fren?ticas.

Altos e baixos

Tudo come?ou em 1976, quando Nelson Motta prop?s ? Leiloca, uma das integrantes, de montarem um grupo de cantoras para inaugurar uma boite no Shopping da G?vea - Frenetic Dancin ?Days Discoteque - onde atualmente funciona o Teatro dos Quatro. Assim nasceram as Fren?ticas, com Sandra, Lidoka, Edir, Dudu, Leiloca e Regina.

A estr?ia aconteceu em 5 de agosto de 76 e o sucesso n?o demorou a chegar. A partir da?, elas emplacaram um disco atr?s do outro. ?Caia na Gandaia?, ?Soltas na Vida? e ?Babando Lamartine? foram alguns deles.

Em 82, duas integrantes deixam o grupo e as Fren?ticas rompem com a gravadora Warner. Logo depois, em 86, Leiloca lan?a seu show solo. Fatos estes que contribu?ram para que o grupo se dissolvesse.

Ano passado, com nova forma??o, as Fren?ticas voltaram a gravar.