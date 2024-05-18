no Cal?ad?o e Parque Halfeld
Rep?rter: Emilene Campos
Fot?grafo: Renato Fraga Lopes
Agosto/2002
O 1? Palha?o Gay do Brasil (foto)ficou impressionado com JF. "A cidade ? maravilhosa. Uma receptividade aut?ntica, como eu nunca vi. Isso ? uma conquista. A cidade est? de parab?ns por esse trabalho social que ajuda na recupera??o da auto-estima e na integra??o dos homossexuais", ele disse, enquanto se exibia na Avenida Rio Branco, pr?ximo ao Parque Halfeld.
Oswaldo Braga, um dos organizadores do Juiz de Fora Rainbow Fest, ficou muito satisfeito com o resultado da quinta edi??o do evento, apesar da falta de patroc?nio. "Mobilizamos muitas pessoas e difundimos informa??o para acabar com o resto de preconceito que ainda existe contra os homossexuais", comemorou. Questionado sobre a posi??o do com?rcio juizforano em rela??o ao turismo GLS, Oswaldo disse que o primeiro passo foi dado. Muitas lojas concordaram em exibir em suas vitrines o adesivo do arco-?ris, como forma de dar as boas-vindas ao turistas GLS. Mas ele lamentou que nenhuma campanha especial tenha sido feita em nome desse p?blico. Apenas iniciativas isoladas.
