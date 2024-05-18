Juizforano prestigia festas

no Cal?ad?o e Parque Halfeld



Rep?rter: Emilene Campos

Fot?grafo: Renato Fraga Lopes

Agosto/2002

Mais uma vez juizforanos e turistas se divertiram com o desfile das drags queens no Cal?ad?o e a festa de encerramento do JF Rainbow Fest, no Parque Halfeld , dia 17 de agosto. As drags posaram para fotos, deram aut?grafos, fizeram caras e bocas. Esse ano havia representantes do Esp?rito Santo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, entre outros estados. Elas disputavam com camel?s e cabos eleitorais o espa?o e a aten??o do p?blico, muito ecl?tico por sinal. Jovens, idosos, crian?as, todos muitos animados posando para fotos ao lado das "ilustres visitantes".

O 1? Palha?o Gay do Brasil (foto)ficou impressionado com JF. "A cidade ? maravilhosa. Uma receptividade aut?ntica, como eu nunca vi. Isso ? uma conquista. A cidade est? de parab?ns por esse trabalho social que ajuda na recupera??o da auto-estima e na integra??o dos homossexuais", ele disse, enquanto se exibia na Avenida Rio Branco, pr?ximo ao Parque Halfeld.

Oswaldo Braga, um dos organizadores do Juiz de Fora Rainbow Fest, ficou muito satisfeito com o resultado da quinta edi??o do evento, apesar da falta de patroc?nio. "Mobilizamos muitas pessoas e difundimos informa??o para acabar com o resto de preconceito que ainda existe contra os homossexuais", comemorou. Questionado sobre a posi??o do com?rcio juizforano em rela??o ao turismo GLS, Oswaldo disse que o primeiro passo foi dado. Muitas lojas concordaram em exibir em suas vitrines o adesivo do arco-?ris, como forma de dar as boas-vindas ao turistas GLS. Mas ele lamentou que nenhuma campanha especial tenha sido feita em nome desse p?blico. Apenas iniciativas isoladas.

Veja as fotos que a equipe do JF Service/ACESSA.com clicou para voc?!