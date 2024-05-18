Miss Gay 2002 - Festas e eventos paralelos

Festa Val 2002 Juiz de Fora come?a a esquentar os motores para as festas que antecedem o Miss Brasil Gay 2002. E comemorando sete anos de muito sucesso, acontece a Festa da Val, dia 16 de agosto, que este ano tem como tema Val - Glitter para fazer todo o mundo GLS brilhar, com muito laser, estrelas, purpurina e, ? claro, glitter! Em 2002 a festa tamb?m far? uma homenagem aos dez anos de carreira da drag Dimmy Kier que est? se despedindo dos palcos brasileiros, antes de sua temporada na Europa.

Gif animada criada a partir de fotos do arquivo do organizador Fernando Toledo

Evento oficial de abertura do Miss Gay

A organizadora do evento, Val?ria Braga, que se tornou ?cone da cultura GLS no Brasil, desembarca mais uma vez em Juiz de Fora com muita inova??o, ousadia e irrever?ncia. Desde a sua primeira edi??o, em 1996, no Teatro Paschoal Carlos Magno, a festa se consolidou como um dos principais eventos gays da cidade. Hoje ela pode ser considerada como o ?evento oficial de abertura do Miss Brasil Gay? e a ?Festa oficial do 5? Rainbow Fest promovido pelo Movimento Gay de Minas".



Assim como o Miss Brasil Gay, a festa j? faz parte do calend?rio da cidade. ?Na Sexta, temos a festa Val, no s?bado, o Miss Brasil e domingo a feijoada das campe?s. Antes da Festa Val, s? tinha aquele ?passeio? de drags e gays pelo cal?ad?o da Halfeld no s?bado ? tarde, e depois o Miss Gay. Mas quando a gente come?ou a fazer a festa na sexta, o pessoal passou a ter mais um dia para curtir o movimento? diz Fernando Toledo, um dos produtores da festa.





Inova??o sempre



Sempre em busca de inovar, a festa nunca acontece no mesmo o local. Nesta edi??o acontece ainda o show er?tico de "Apolo e Eros", direto de Belo Horizonte. A drag Alice Bombom, de Bras?lia, ser? a door da festa e far? shows em homenagem a Dimmi Kier. Tamb?m acontece um show surpresa com uma convidade especial de Juiz de Fora.





Boys, drags, montadas e descolados dar?o o charme ? festa, que tamb?m ter? muito brilho gra?as a um laser de ?ltima gera??o. E na pista de dan?a a ferve??o fica por conta do DJ Robson Mouse, de S?o Paulo e do DJ revela??o, Robertinho Cachorra, tamb?m de Sampa e que al?m de tocar, dubla e arrasa.





Ingressos antecipados ganham CD





As primeiras 300 pessoas que comprarem ingressos antecipados levar?o um CD comemorativo "Dimmy Kier - 10 anos". A festa acontece ?s 23h, na Avenida Rio Branco, 1181 - ao lado do Sport Clube (antigo Verdur?o). Mais informa?es e ingressos pelos telefones: (32) 9954-4433 ou 3215-1575. O pre?o ? de R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (no dia da festa).

Detalhes sobre o Miss Brasil Gay 2002