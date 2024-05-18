Miss Gay 2002 - V Rainbow Fest

V Juiz de Fora Rainbow Fest

De 13 a 17 de agosto acontece um dos mais importantes eventos GLS da cidade. O, que este ano est? na sua quinta edi??o, acontece anualmente na cidade e re?ne as maiores autoridades nacionais que lidam com temas relativos ao homossexualismo. O(MGM) criou o evento, que funciona como um f?rum de debates, para lutar contra o preconceito e a discrimina??o sofrida pelos homossexuais, al?m de dar maior visibilidade aos eventos do p?blico GLS (gays, l?sbicas e simpatizantes). Todas as palestras do evento s?o gratuitas e n?o precisam de inscri??o antecipada.

O Movimento Gay de Minas vai realizar um f?rum de debates reunindo grandes lideran?as gays do Brasil. As palestras acontecem no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (Av. Get?lio Vargas, 200). O telefone do CCBM ?: 3690-7051.



Dia 14 - Quarta:

Preven??o em DST/AIDS para travestis, ?s 14h:

Oswaldo Braga J?nior, comunicador social, presidente do Movimento Gay de Minas (MGM), de JF. Marta Vasconcellos, diretora da Associa??o CASAVIVA, de Juiz de Fora, respons?vel pelo trabalho de preven??o ?s DST/AIDS junto aos transg?neros da cidade. Ado??o por casais do mesmo sexo, ?s 16h30:

Angelo Pereira, Autor de "Retrato em Branco e Preto" (RJ), Marcos Campuzano e Alessandra Barroso membros da equipe de advogados respons?veis pela garantia da guarda de Chic?o (filho de C?ssia Eller) ? sua companheira, Maria Eug?nia.

Dia 15 - Quinta:

Pol?ticas GLBT em Minas Gerais, ?s 14h:

Leonardo Mattos (PV - MG), J?lio Delgado (PPS - JF), Jo?o C?sar Novaes (PMDB - JF), Jo?o Batista de Oliveira (PPS - MG) e Gabriel dos Santos Rocha (PT - JF).

Pol?tica e Homossexualidade, ?s 16h30:

Beto de Jesus, ex-presidente da Associa??o da Parada do Orgulho GLBT de SP, candidato a Deputado Federal (PT - SP), Paulo Mariante Presidente do Grupo Identidade SP, Eduardo Pizza (SP).



