V Juiz de Fora Rainbow FestDe 13 a 17 de agosto acontece um dos mais importantes eventos GLS da cidade. O Juiz e Fora Rainbow Fest, que este ano est? na sua quinta edi??o, acontece anualmente na cidade e re?ne as maiores autoridades nacionais que lidam com temas relativos ao homossexualismo. O Movimento Gay de Minas (MGM) criou o evento, que funciona como um f?rum de debates, para lutar contra o preconceito e a discrimina??o sofrida pelos homossexuais, al?m de dar maior visibilidade aos eventos do p?blico GLS (gays, l?sbicas e simpatizantes). Todas as palestras do evento s?o gratuitas e n?o precisam de inscri??o antecipada.
Programa??o do Rainbow Fest
O Movimento Gay de Minas vai realizar um f?rum de debates reunindo grandes lideran?as gays do Brasil. As palestras acontecem no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (Av. Get?lio Vargas, 200). O telefone do CCBM ?: 3690-7051.
Confira os temas e os dias das mesas de debates:
Preven??o em DST/AIDS para travestis, ?s 14h:
Oswaldo Braga J?nior, comunicador social, presidente do Movimento Gay de Minas (MGM), de JF. Marta Vasconcellos, diretora da Associa??o CASAVIVA, de Juiz de Fora, respons?vel pelo trabalho de preven??o ?s DST/AIDS junto aos transg?neros da cidade.
Ado??o por casais do mesmo sexo, ?s 16h30:
Angelo Pereira, Autor de "Retrato em Branco e Preto" (RJ), Marcos Campuzano e Alessandra Barroso membros da equipe de advogados respons?veis pela garantia da guarda de Chic?o (filho de C?ssia Eller) ? sua companheira, Maria Eug?nia.
Pol?ticas GLBT em Minas Gerais, ?s 14h:
Leonardo Mattos (PV - MG), J?lio Delgado (PPS - JF), Jo?o C?sar Novaes (PMDB - JF), Jo?o Batista de Oliveira (PPS - MG) e Gabriel dos Santos Rocha (PT - JF).
Pol?tica e Homossexualidade, ?s 16h30:
Beto de Jesus, ex-presidente da Associa??o da Parada do Orgulho GLBT de SP, candidato a Deputado Federal (PT - SP), Paulo Mariante Presidente do Grupo Identidade SP, Eduardo Pizza (SP).
L?sbicas: O que temos a dizer, ?s 10h:
M?nica Carvalho (MGM - JF), Geovanna Bittencourt do Clube Rainbow (BH), Jussara Magalh?es Jornalista (RJ).
Turismo GLS, ?s 14h:
Franco Reinaudo da ?libi Turismo (SP) , Regina Cavalcanti da Embratur BSB, Clovis Casemiro International da Gay & Lesbian Travel Association (SP) e Luciano Amaral Oliveira autor de Turismo para Gays e L?sbicas (Salvador).
MSM - DST/HIV/Aids, ?s 16h:
Marisa Fernandes do Coletivo L?sbico de SP e Mirian Weber do GM - MSM POA.
Antes, durante e depois do evento, os alunos das diversas escolas de turismo de Juiz de Fora e regi?o estar?o realizando uma pesquisa sobre o turismo GLS na cidade. Eles ir?o atualizar os dados para orientar e direcionar o trabalho do MGM e os investimentos da cidade nesse sentido.
Rainbow Feira
Entre os eventos da V Juiz de Fora Rainbow Fest acontece, de 15 a 18 de agosto, a Rainbow Feira, que ser? um mercado alternativo na pra?a Doutor Ant?nio Carlos anexa ao Espa?o Mascarenhas (Av. Get?lio Vargas, 200).
A Rainbow Feira ? uma parceria com o Movimento Gay de Minas e vai trazer as novidades da moda, acess?rios, artes e artesanatos. Mais informa?es pelo e-mail: feirarainbow@hotmail.com ou pelos telefones: 3215-1575 (Ed?lson), 3218-7793 (Fabr?cio ou Jonas) e 9113-4475 (Eduardo).
Teatro, lan?amentos e festas
A Rainbow Fest vai trazer para a cidade muitas atra?es. Al?m das palestras e da Rainbow Feira acontecem v?rios eventos culturais, como pe?as teatrais, lan?amentos de livros e muitas festas. Confira abaixo a programa??o.
Haver? ainda o lan?amento dos seguintes livros: Diferentes Desejos (de Cl?udio Pic?zio), Retrato em Branco e Preto (de ?ngelo Pereira), Turismo para Gays e L?sbicas (de Luciano Amaral Oliveira).
A pe?a Pela Noite, de Caio Fernando Abreu, ser? encenada na Sala de Encena??o Fl?vio M?rcio, do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (Av. Get?lio Vargas, 200), durante o per?odo do Rainbow Fest. O espet?culo fica em cartaz at? o dia 25 de agosto, sempre ?s 21h (sextas e s?bados) e ?s 20h (domingos). Sess?es extras nos dias 16 e 17 de agosto, ?s 18h.
O evento tamb?m vai ser agitado pela festa MGM Drag Show, no dia 15, a partir de 22h. A agita??o vai ser animada por Fernanda Muller e artistas locais. O Drag Show aconte na sede do MGM (R. Oleg?rio Maciel, 1344).
Para a festa de encerramento, no dia 17, s?bado, est?o programados shows de 10h ?s 19h, com as seguintes atra?es: Paola Rabelo (que estar? lan?ando seu novo CD), Anna Terra, Carlos Laudares (BH), Raquel Coutinho (BH) e L?dica M?sica. Os shows acontecem na a sede do MGM (R. Oleg?rio Maciel, 1344).
Ainda no s?bado a cidade hospeda o 26? Concurso Miss Brasil Gay, um dos mais tradicionais eventos voltados para a comunidade homossexual do Brasil.
Durante o Rainbow Fest acontece uma campanha para recolhimento de alimentos n?o-perec?veis e agasalhos, comandada pelos jovens do GAG-MGM (Grupo de Adolescentes do MGM). Os produtos recolhidos ser?o doados a uma institui??o de caridade da cidade.
Mais informa?es pelo e-mail: mgm@acessa.com, no site: www.artnet.com.br/~mgm ou pelo telefone: 3215-1575.
Detalhes sobre o Miss Brasil Gay 2002
