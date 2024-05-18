Entre drags, transexuais, organizadores e a imprensa, as candidatas ao Miss Brasil Gay 2000 fazem os ?ltimos retoques para arrasar na passarela. Antes, v?rias entrevistas e fotos. Personalidades do mundo gay, como Isabelita dos Patins e Lola Batalh?o (foto ao lado) d?o um show de transformismo em p?lo. Sombras, cajal e gliter d?o o tom do bastidor mais alegre do pa?s. Todas pareciam estar ansiosas, algumas j? cantavam vit?ria. Com voc?s, o show por tr?s das cortinas. E viva a purpurina!