Mesas para Miss Gay 2002 est?o esgotadas



Ingressos individuais estar?o dispon?veis a R$ 20

Ludmila Gusman

22/07/02



Faltam 25 dias para oe os ingressos para as mesas j? est?o esgotados. Quem quiser assistir ao show ter? que adquirir o convite individual. Como nos anos anteriores, a 26? edi??o do evento ser? no Sport Clube Juiz de Fora, ( Av. Bar?o do Rio Branco, 1303 ), dia 17 de agosto, a partir das 23h. O enredo deste ano ?, tema que remete ? miscigena??o do pa?s e faz alus?o a vontade de vencer dos brasileiros.

Segundo o organizador, Chiquinho Cabeleireiro, a lista com os nomes das concorrentes n?o est? completa, mas ele espera a participa??o de 28 candidatas. ?Os concursos regionais ainda est?o acontecendo. Assim que todas forem eleitas estaremos divulgando", diz. J? foram escolhidas as representantes de Minas Gerais, S?o Paulo, Acre, Manaus, Porto Alegre, entre outras. Para evitar a demora no in?cio do evento, Chiquinho garantiu que as candidatas atrasadas perder?o pontos e correm o risco de serem desclassificadas. ?No ano passado, foram tr?s horas e meia de atraso, esse ano isso n?o vai acontecer de novo?, acredita.

Antes das concorrentes ao t?tulo de Miss entrarem na passarela haver? o show de abertura. Em seguida elas desfilar?o em trajes t?picos, cada uma representando um Estado (com exce??o da concorrente de Fernando de Noronha). Ap?s o desfile, ser? a apresenta??o da primeira parte do show Internacional. Depois as candidatas retornam a passarela em traje de gala e, logo ap?s, o show de encerramento. A coordena??o geral do espet?culo ? Orlando Almeida, que h? 15 anos comanda o show do Miss Brasil Gay. Confira os detalhes em entrevista exclusiva ao JFService.

Surpresas

Al?m das supresas que o show da noite reserva, Chiquinho Cabeleireiro diz que j? est? providenciando o vestido que vai compor a sua personagem, Mademoselle Debrette de Leblanc, mas preferiu fazer suspense. Ele adiantou apenas que o estilista ? Geraldo Sobreira, o mesmo de todos os anos.

Reserve seu lugar

Quem n?o se apressar pode perder a vaga nos hot?is da cidade. O coordenador administrativo do Sindicato dos Hot?is, Rog?rio Barros, adianta que a maioria dos visitantes faz a reserva com bastante anteced?ncia. ?Tem gente que j? reservou, desde o ano passado, no ?ltimo evento?, comenta. Rog?rio afirma que 90% dos hot?is da cidade ficam ocupados para o Miss Brasil Gay. ?A expectativa ? sempre muito boa. Apesar da situa??o econ?mica n?o ser das melhores, nos dias do evento o retorno financeiro ? satisfat?rio?, afirma.

A dica para quem ainda n?o reservou uma vaga ? chegar em grupo para adquirir um desconto maior. O coordenador diz que dessa forma a economia ? significativa. "A promo??o ? tratada no hotel, mas quem deixa para a ?ltima hora acaba pagando mais e ter? dificuldade de negociar o pre?o", alerta. Segundo o coordenador, uma pessoa gasta em m?dia cerca de R$100 para estadia, sem contar alimenta??o, transporte e gastos extras.

