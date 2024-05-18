Tocantins conquista o t?tulo

Rep?rter: Emilene Campos

Fot?grafos: Renato Fraga e

Danilo Oliveira Santos

Apoio T?cnico: Patr?cia Guimar?es de Faria

18/08/02 - 6h33

Mas esse ano n?o teve pra ningu?m. Ta?ssa faturou n?o s? a maior premia??o, como tamb?m os t?tulos de melhor traje t?pico, com o tema ?ndia Guerreira, e de melhor de gala (inspirado numa j?ia do Cartier de 1903). O de gala foi assinado pelo estilista Henrique Filho, o mesmo que idealiza roupas para Xuxa, Adriane Galisteu, entre outras personalidades. Nos bastidores, Ta?ssa informou que nessa produ??o foram gastos cerca de R$ 50 mil, dos quais R$ 35 mil s? no traje de gala. E, caso vencesse, poderia colocar o vestido a leil?o, em prol de uma institui??o de caridade.

Vit?ria orquestrada

A vit?ria de Ta?ssa n?o foi por acaso. Aos seus belos tra?os somou-se a experi?ncia da carioca Alessandra Vargas, a Miss Gay 2001. Alessandra preparou Ta?ssa durante todo o ano. "Nos tornamos muito amigas e ela me ajudou muito", disse a Miss Gay 2002. Alessandra Vargas n?o declarou sua prefer?ncia a priori, mas ficou muito satisfeita de passar a faixa para Ta?ssa. "Estou muito feliz, porque ela vai continuar o trabalho, vai divulgar o concurso por todo o Brasil", disse.

Minas tamb?m comemora

Ta?ssa Nogueira, que na "vida real" ? Marcos Matinelli, ? de Belo Horizonte e representou Tocantins a convite da coordenadoria do concurso no estado e da Secretaria de Turismo. Seu pai faleceu h? dois anos e sua m?e n?o sabia que ela estava participando do concurso. Mas ela n?o sentiu falta de apoio. Muito pelo contr?rio. Ta?ssa mobilizou, al?m do namorado Pedro, uma comitiva da capital mineira, composta por cinco ?nibus. E a torcida marcou presen?a nas arquibancadas.

J?ri

Participaram do j?ri, o cantor Em?lio Santiago, as atrizes globais Dil Costa (novela Cora??o de Estudante) e Carmen Lu de Mendon?a (seriado Sandy & J?nior), Z? Bonitinho (da Pra?a ? Nossa, do SBT) e a Miss Gay 2000, Michele X, entre outras.