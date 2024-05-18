Miss Brasil Gay 2003 Representante de S?o Paulo, Mylena Schieffer, ? a Miss Brasil Gay 2003 Voc? tamb?m pode escolher sua Miss Gay preferida. Vote aqui! O luxo e o glamour das candidatas na passarela. Os detalhes dos vestidos Plat?ia lota o Sport Clube para o 27? Miss Brasil Gay Entrevistas com o j?ri que escolheu a Miss S?o Paulo Rainbow Fest Programa??o completa do Rainbow Fest Tudo sobre o primeiro dia do VI JF Rainbow Fest I Parada Gay de Juiz de Fora. Confira as fotos Show com as Fren?ticas As festas que agitaram a cidade VIII Festa da Val Love Me em duas edi?es Tem festa at? durante o dia! Encontro dos Ursos Mat?rias Especiais I Conhe?a alguns dos grandes gays da hist?ria e ... surpreenda-se! Voc? acha que o Miss Brasil Gay ? um evento importante para Juiz de Fora? Hot?is lotados para o 27? Miss Brasil Gay Op?es para os turistas que chegam ? Juiz de Fora Mat?rias Especiais II Conhe?a o Movimento Gay de Minas - MGM Amor entre pessoas do mesmo sexo. As dificuldades de assumir a rela??o Entrevista: Brigitte Beaulieu, a drag de Curitiba Entrevista: L?o ?quilla fala de sua carreira e elogia Miss Brasil Gay Leia tamb?m Preparativos para a semana Gay de JF. Chiquinho revela com exclusividade Orlando de Almeida adianta detalhes do show do Miss Brasil Gay e revela quem ser?o os jurados Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!