VI Rainbow Fest atrai muitos turistas para Juiz de Fora

Deborah Moratori

13/08/03

A cada ano o evento ganha maiores propor?es. Segundo o presidente do MGM, Oswaldo Braga, neste ano aproximadamente 500 pessoas foram envolvidas na organiza??o do evento. Al?m dos tr?s funcion?rios do MGM, associados e volunt?rios tamb?m trabalham no Rainbow Fest que conta ainda com a participa??o de estudantes universit?rios que est?o fazendo da festa uma extens?o de suas atividades acad?micas.

Cerca de 50 estudantes da Faculdade de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora est?o envolvidos com o projeto. Os acad?micos est?o respons?veis pela recep??o dos turistas, palestrantes e artistas no aeroporto, na rodovi?ria, nos hot?is e em todas as atividades programadas. Al?m disso, far?o uma pesquisa sobre a evolu??o do perfil do turista do ano passado para 2003. Os alunos da Faculdade de Comunica??o da UFJF est?o cuidando da assessoria de imprensa do evento, atrav?s de boletins eletr?nicos - o Rainbow Fast - e de um jornal a ser publicado. Nove estudantes cuidam deste trabalho.

Homossexualidade e educa??o

O primeiro dia do VI JF Rainbow Fest est? reservado para discutir o tema Homossexualidade e Educa??o. Na abertura da programa??o, o diretor do MGM, Marco Trajano, ressaltou a import?ncia da educa??o como forma de combater a discrimina??o contra os homossexuais. "Voc?s, professores, s?o pe?a fundamental na dissemina??o do respeito e na luta contra o preconceito".

De acordo com o MGM, em dezenas de pa?ses, incluindo o Brasil, formas sutis e silenciosas agem para diminuir e castigar o cidad?o GLBT (gays, l?sbicas, bissexuais e transg?neros). E ? por isso que o tema Homossexualidade e Educa??o foi escolhido pela quarta vez para abrir o ciclo de palestras do JF Rainbow Fest.

Para Trajano, a iniciativa ? uma tentativa de capacitar professores para educarem alunos diferentes, trabalhando as quest?es sexuais, raciais e at? mesmo sociais. "A educa??o deve entender a diversidade e trabalhar a aceita??o entre as crian?as. Desse modo, formam-se adultos mais cidad?os".

Durante oito horas professores da rede de ensino p?blica e privada da cidade e regi?o ser?o orientados a lidar com quest?es relacionadas ? homossexualidade na escola. Ser?o duas oficinas que acontecem no Centro de Forma??o do Professor que fica no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas - CCBM. A primeira delas, na parte da manh?, discute a vis?o do psicoterapeuta que atua h? um ano e meio no MGM, Arist?teles Rodrigues, que defende a tese da homossexualidade biol?gica.

Psicologicamente falando...

Essa vis?o tamb?m defendida por outros estudiosos, vem da experi?ncia profissional do psicoterapeuta que h? mais de 20 anos lida com problemas e dilemas dos homossexuais. "Em outras cidades onde trabalhei a gente encontra fam?lias em que quatro irm?os s?o gays, dois ou tr?s s?o e quatro n?o. Eles s?o filhos de militares, protestantes, comunistas, ateus, pais interessados e ausentes, brutos e delicados. N?o h? uma explica??o ou a exist?ncia de um fator que determine a homossexualidade sen?o a biol?gica. Al?m disso, n?o conhe?o nenhum homossexual que tenha encontrado a 'cura'".

Psicologicamente falando... tamb?m conta com a participa??o da psic?loga e sex?loga Maria L?cia Beraldo que vai abordar a quest?o da auto-estima na homossexualidade. De acordo com a psic?loga, o homossexual j? cresce num ambiente de influ?ncias negativas em que os pais condenam suas posturas. "Quando chega ? adolesc?ncia, esse indiv?duo internalizou essa postura homof?bica, de n?o aceita??o, e se sente culpado. Da? surge o conflito entre desejo e comportamento socialmente aceito. Ent?o a quest?o da auto-estima ? muito mais complicada para os homossexuais", esclarece.

Educa??o e identidade sexual

? tarde, a segunda oficina, A hist?ria de Ludovic: g?nero, identidade sexual e educa??o, faz um convite ? reflex?o dos convidados. A palestra ser? comandada pelos professores Anderson Ferrari e Sylvia Helena do Santos Rabello que t?m mestrado na ?rea de educa??o e lecionam no Col?gio de Aplica??o Jo?o XXIII da UFJF. A partir da exibi??o do filme franc?s Minha vida em cor-de-rosa, eles pretendem discutir quest?es relacionadas ? educa??o, assim como g?nero e identidade sexuais.

O filme conta a hist?ria de Ludovic, um garoto em conflito com a constru??o de sua identidade sexual. A exibi??o da obra servir? como ponto de partida para a discuss?o da sexualidade infantil em contextos como a escola e a fam?lia.