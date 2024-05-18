|
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 13/08 (quarta) ?s 17h
Dire??o:Lukas Moodysson
Elenco: (Personagem): Alexandra Dahlstrom(Elin), Rebecca Liljeberg(Agnes), Erica Carlsson (Jessica), Mathias Rust (Johan), Stefan Horberg(Markus), Josefin Nyberg(Viktoria)
Sinopse: Su?cia, 1998, 89 min, 35 mm (exibi??o em v?deo) Elin e sua amiga Agnes s?o duas adolescentes que est?o crescendo na pequena cidade ?M?L, interior da Su?cia. Nada acontece na pacata cidade at? que Elin, inesperadamente, resolve mudar. Ela vai para uma festa e a sua vida toma uma nova dire??o.
Jenipapo
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 13/08 (quarta) ?s 19h
Brasil, 1996, 96 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)
Dire??o:Monique Gardenberg
Elenco: Henry Czerny, Patrick Bauchau, Miguel Lunardi, J?lia Lemmertz e Daniel Dantas
Sinopse: Um padre e um rep?rter envolvem-se nas lutas dos sem-terra do Nordeste.
Nervos de A?o
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 13/08 (quarta) ?s 21h
2001, 20 min, 16 mm (exibi??o em v?deo)
Dire??o: Ed Andrade
Elenco: Mateus Carrieri, Paulo Gandolfi, Clarisse Kiste
Sinopse: Detetive particular, contratado para encontrar o ex-namorado de Ana Cl?udia, descobre desejos antes escondidos, durante as investiga?es
Cart?o Vermelho
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 13/08 (quarta) ?s 21h
Drama, 14 minutos
Dire??o: La?s Bodanzky
Elenco: Camila Kolber e Francisco Rojo
Sinopse: Uma adolescente, que joga futebol com meninos, certo dia n?o encontra ningu?m no campo de futebol. Ela sabe onde eles se escondem e vai atr?s deles. Mas os desejos femininos come?am a transform?-la profundamente.
Vox Populi
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 13/08 (quarta) ?s 21h
1997, 19 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)
Dire??o: Marcelo Laffitte
Elenco: Buza Ferraz, Mait? Proen?a, Pedro Br?cio
Sinopse: Uma pequena cidade do interior est? abalada por crime passional. Heitor ? acusado de assassinar sua esposa e seu amante. Entretanto, a verdade ? bem diferente...
Sargento Garcia
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 13/08 (quarta) ?s 21h
2000, 15 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)
Dire??o: Tuti Grejianin
Elenco: Marcos Breda
Sinopse: Encontro de um jovem e um sargento durante o alistamento militar na d?cada de 70. Baseado num conto de Caio Fernando Abreu.
Dama da Noite
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 13/08 (quarta) ?s 21h
1999, 15 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)
Dire??o: M?rio Diamante
Elenco: Gilberto Gawronski, Alexandre Barbalho, Priscila Prado e Andr? Mattos
Sinopse: Um personagem 'pansexual' analisa os grandes males e doen?as deste final de s?culo, misturando um discurso po?tico com um discurso pol?tico.
Felizes Juntos
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 14/08 (quarta) ?s 17h
Hong Kong, 1997, 97 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)
Dire??o: Wong Kar-Wai
Elenco: Leslie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Chen Chang, Pooya Pievar Farhad Kheragmand
Sinopse: Ho Po-Wing e Lai Yui-Fai, origin?rios de Hong Kong, vivem na Argentina uma rela??o amorosa tempestuosa - entre separa?es e recome?os -, que adia a viagem planeada ?s Cataratas do Igua?u. de Wong Kar-Wai
Cinema de L?grimas
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 14/08 (quarta) ?s 19h
Brasil, 1995, 92 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)
Dire??o: Nelson Pereira dos Santos
Elenco: Raul Cortez, Andr? Barros
Sinopse: Abalado com o fracasso e os sonhos que n?o o deixam descansar, Rodrigo Ferreira resolve sair em busca do filme que sua m?e viu antes de morrer.
Verdade ou conseq??ncia
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 14/08 (quarta) ?s 21h
2002, 13min, 16 mm
Dire??o: Aleques Eiterer
Elenco: ?ngela C?mara, Lucas Gouv?a, Joelson Gusson
Sinopse: As verdades e as consequ?ncias dos atos de cinco amigos.
Em Nome do Pai
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 14/08 (quarta) ?s 21h
2002, 17 min, 16 mm
Dire??o: J?lio Maria Pessoa
Elenco: Denise Weinberg, Elias Andreato, Leonardo Miggiorin
Sinopse: Uma hist?ria de amor banal. Uma fam?lia, pai, m?e, filhos, o cachorro, oculto das afei?es. E o incesto.
Meninas
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 14/08 (quarta) ?s 21h
1997, 17 min, 16 mm
Dire??o: Paula Alves
Elenco: D?bora Breder, Helo?sa Helena, Marcos Fran?a
Sinopse: A sociedade preconceituosa de uma pequena cidade brasileira oprime o amor de duas meninas.
A Vida ?ntima de C?cero e Cl?vis
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 14/08 (quarta) ?s 21h
2000, 19 min, 16 mm
Dire??o: Thiago Villas Boas
Elenco: Jo?o Paulo Lorenzon e Daniel Warren
Sinopse: Dois peixes num aqu?rio. Dois garotos num quarto. Um jogo de futebol. Hummm...
Vestido dourado
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Dia 14/08 (quarta) ?s 21h
2000, 19 min, 16 mm
Dire??o:
Sinopse: Garoto sonha em ganhar concurso vestido de dourado.
Meu Sangue Ferve por Voc?
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 14/08 (quarta) ?s 21h
Dire??o: M?rcio Bunemer e Miryan Rahme
Elenco: Cad? Torres, Wladimir Candini, Maria Aparecida Luz
Sinopse: Uma cabeleireira sofre depois da morte da m?e quando o pai se casa novamente e tem que conviver com suas novas irm?s m?s
O Fantasma
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 17h
Dire??o: Jo?o Pedro Rodrigues
Elenco: Ricardo Meneses, Beatriz Torcato, Andr? Barbosa, Eurico Vieira
Sinopse: Um cachorro latindo e arranhando a porta fechada. Um par de olhos perscruta por detr?s de uma m?scara preta de borracha. S?rgio construiu o mundo ? medida dele. Perseguido por um desejo insaci?vel, ele s? "joga para ganhar". Indiferente a tudo, ele passa as horas amarradas ? solid?o de uma cama, um caf? da manh? barato, sexo an?nimo com homens e um trabalho como coletor de lixo no Norte de Lisboa.
Amores Poss?veis
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 19h
Dire??o: Sandra Werneck
Elenco: Carolina Ferraz, Murilo Ben?cio, Irene Ravache
Sinopse: Sabe aquele passo que voc? deu na vida e que tornou toda ela diferente do que poderia ter sido?
A Hora do Sexo
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 21h
Dire??o: Abhel Lemer
Sinopse: O retrato expl?cito do que pode acontecer quando se chega em casa do trabalho e tem algu?m excitado a sua espera
Tudo que Voc? Quer Ser
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 21h
Dire??o: Claudia Jouvin e Felipe Velloso
Sinopse: Uma discuss?o conjugal entre Barbie e Ken, causada por ci?mes de Falcon
Desconforto
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 21h
Dire??o: Allan Ribeiro
Elenco: Allan Ribeiro, Ana Paula Erthal, Pedro Faerstein
Sinopse: Rapaz resolve curar seu t?dio atrav?s de experi?ncia inusitada
Rasgue Minha Roupa
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 21h
Dire??o: Lufe Steffen
Elenco: Gaion de Oliveira, Priscilla Maia, Tiago Grandeza
Sinopse: As aventuras do bofe da coleira, uma criatura enigm?tica perdida na selva de pedra da cidade grande, sempre perseguido por personagens bizarros. Uma homenagem a Andy Warhol e Paul Morrissey
Macho Mass
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 21h
Dire??o: Chico Brinati, Renato Salles, Fernando Rocha, Leonardo Paiva e M?rcio Corino
Sinopse: Rapaz chateado com sua forma f?sica e com seu insucesso com as mulheres, descobre atrav?s de um sonho com um produto anabolizante, o MachoMass, a solu??o para todos os seus problemas
Todos os Homens
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 21h
Dire??o: Sandro Tebaldi
Sinopse: Todo homem tem o direito de ser reconhecido como pessoa. Este document?rio trata de quest?es relativas aos direitos humanos, tendo como cen?rio o bairro de Piedade, sub?rbio do Rio e como personagem Maria que nasceu Pedro
Cine ?ris: Templo de Contrastes
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 21h
Dire??o: Nira Bessler, Mariana Queiroz e Luciana Queiroz
Sinopse: Inaugurado em 1909, o Cinema ?ris j? foi um dos mais sofisticados do Rio de Janeiro. Hoje, exibe filmes porn?s durante o dia e, ? noite, abriga festas para universit?rios.
Chega Mais
Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Av. Get?lio Vargas, 200; Centro
Ingressos: R$ 2
Dia 15/08 (quinta) ?s 21h
Dire??o: Leonardo Lassance
Sinopse: O grupo Chega Mais re?ne h? mais de 30 anos a comunidade gay do Centro do Rio de Janeiro
