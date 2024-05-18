Programa??o do Rainbow Fest

I Mostra de Cinema e V?deo GLBT de Juiz de Fora

Amigas de Col?gio

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 13/08 (quarta) ?s 17h



Dire??o:Lukas Moodysson

Elenco: (Personagem): Alexandra Dahlstrom(Elin), Rebecca Liljeberg(Agnes), Erica Carlsson (Jessica), Mathias Rust (Johan), Stefan Horberg(Markus), Josefin Nyberg(Viktoria)

Sinopse: Su?cia, 1998, 89 min, 35 mm (exibi??o em v?deo) Elin e sua amiga Agnes s?o duas adolescentes que est?o crescendo na pequena cidade ?M?L, interior da Su?cia. Nada acontece na pacata cidade at? que Elin, inesperadamente, resolve mudar. Ela vai para uma festa e a sua vida toma uma nova dire??o.

Jenipapo

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 13/08 (quarta) ?s 19h

Brasil, 1996, 96 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)

Dire??o:Monique Gardenberg

Elenco: Henry Czerny, Patrick Bauchau, Miguel Lunardi, J?lia Lemmertz e Daniel Dantas

Sinopse: Um padre e um rep?rter envolvem-se nas lutas dos sem-terra do Nordeste.

Nervos de A?o

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 13/08 (quarta) ?s 21h

2001, 20 min, 16 mm (exibi??o em v?deo)

Dire??o: Ed Andrade

Elenco: Mateus Carrieri, Paulo Gandolfi, Clarisse Kiste



Sinopse: Detetive particular, contratado para encontrar o ex-namorado de Ana Cl?udia, descobre desejos antes escondidos, durante as investiga?es

Cart?o Vermelho

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 13/08 (quarta) ?s 21h

Drama, 14 minutos

Dire??o: La?s Bodanzky

Elenco: Camila Kolber e Francisco Rojo



Sinopse: Uma adolescente, que joga futebol com meninos, certo dia n?o encontra ningu?m no campo de futebol. Ela sabe onde eles se escondem e vai atr?s deles. Mas os desejos femininos come?am a transform?-la profundamente.

Vox Populi

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 13/08 (quarta) ?s 21h

1997, 19 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)

Dire??o: Marcelo Laffitte

Elenco: Buza Ferraz, Mait? Proen?a, Pedro Br?cio



Sinopse: Uma pequena cidade do interior est? abalada por crime passional. Heitor ? acusado de assassinar sua esposa e seu amante. Entretanto, a verdade ? bem diferente...

Sargento Garcia

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 13/08 (quarta) ?s 21h

2000, 15 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)

Dire??o: Tuti Grejianin

Elenco: Marcos Breda



Sinopse: Encontro de um jovem e um sargento durante o alistamento militar na d?cada de 70. Baseado num conto de Caio Fernando Abreu.

Dama da Noite

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 13/08 (quarta) ?s 21h

1999, 15 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)

Dire??o: M?rio Diamante

Elenco: Gilberto Gawronski, Alexandre Barbalho, Priscila Prado e Andr? Mattos



Sinopse: Um personagem 'pansexual' analisa os grandes males e doen?as deste final de s?culo, misturando um discurso po?tico com um discurso pol?tico.

Felizes Juntos

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 14/08 (quarta) ?s 17h

Hong Kong, 1997, 97 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)

Dire??o: Wong Kar-Wai

Elenco: Leslie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Chen Chang, Pooya Pievar Farhad Kheragmand

Sinopse: Ho Po-Wing e Lai Yui-Fai, origin?rios de Hong Kong, vivem na Argentina uma rela??o amorosa tempestuosa - entre separa?es e recome?os -, que adia a viagem planeada ?s Cataratas do Igua?u. de Wong Kar-Wai

Cinema de L?grimas

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 14/08 (quarta) ?s 19h

Brasil, 1995, 92 min, 35 mm (exibi??o em v?deo)

Dire??o: Nelson Pereira dos Santos

Elenco: Raul Cortez, Andr? Barros



Sinopse: Abalado com o fracasso e os sonhos que n?o o deixam descansar, Rodrigo Ferreira resolve sair em busca do filme que sua m?e viu antes de morrer.

Verdade ou conseq??ncia

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 14/08 (quarta) ?s 21h

2002, 13min, 16 mm

Dire??o: Aleques Eiterer

Elenco: ?ngela C?mara, Lucas Gouv?a, Joelson Gusson

Sinopse: As verdades e as consequ?ncias dos atos de cinco amigos.

Em Nome do Pai

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 14/08 (quarta) ?s 21h

2002, 17 min, 16 mm

Dire??o: J?lio Maria Pessoa

Elenco: Denise Weinberg, Elias Andreato, Leonardo Miggiorin

Sinopse: Uma hist?ria de amor banal. Uma fam?lia, pai, m?e, filhos, o cachorro, oculto das afei?es. E o incesto.

Meninas

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 14/08 (quarta) ?s 21h

1997, 17 min, 16 mm

Dire??o: Paula Alves

Elenco: D?bora Breder, Helo?sa Helena, Marcos Fran?a

Sinopse: A sociedade preconceituosa de uma pequena cidade brasileira oprime o amor de duas meninas.



A Vida ?ntima de C?cero e Cl?vis

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 14/08 (quarta) ?s 21h

2000, 19 min, 16 mm

Dire??o: Thiago Villas Boas

Elenco: Jo?o Paulo Lorenzon e Daniel Warren

Sinopse: Dois peixes num aqu?rio. Dois garotos num quarto. Um jogo de futebol. Hummm...



Vestido dourado

Videoteca Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Av. Get?lio Vargas, 200; Centro

Ingressos: R$ 2

Dia 14/08 (quarta) ?s 21h