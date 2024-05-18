As festas que v?o rolar durante o Miss Gay e o Rainbow Fest
Love me: I'm Famous
A festa acontece no Privil?ge com a presen?a dos DJs Andr? Fischer (MixBrasil/SP), Gustavo Tat? (Dama de Ferro e 00/RJ) e Aless (Josefine/BH) e encerra a semana repleta de atividades voltadas para o p?blico GLBT. A Love Me ? realizada em duas edi?es e considerada a festa oficial do Rainbow Fest. Quem quiser garantir o transporte gratuito para o local poder? se reunir na Pra?a Ant?nio Carlos entre 23h e 0h. Comprando seu ingresso para a Love Me sua entrada para o After Love Me ? gratuita (consuma??o m?nima de R$ 20). A door ser? a drag Valk?ria La Roche, da Josefine (BH).
Dia: 15 de agosto (sexta)
Local: Privil?ge (Rua Engenheiro Gentil Fohn 1000 )
Ingressos: antecipados custam R$ 15 (MGM) e no dia da festa R$ 20 (no local)
Love Me After
A festa faz parte da segunda edi??o da Love Me e traz as mesmas atra?es da noite anterior, al?m do DJ local Igor F. Beats. O Free Hits est? localizado ao lado do Sport Clube, onde acontecer? o Miss Brasil Gay.
Dia: 16 de agosto (s?bado)
Local: Free Hits (Avenida Rio Branco, 1181)
Ingressos: antecipados custam R$ 15 e no dia R$ 20 (no local)
Festa da Val
Na sexta-feira que antecede o Miss Brasil Gay acontece a oitava edi??o da Festa da Val. Este ano, a organizadora Val?ria Braga preparou uma "viagem" por Roma Antiga em uma arena com reis, rainhas, deuses e deusas, al?m de escravos e gladiadores. O cen?rio pretende remeter os convidados a um Circo Romano com decora?es de jardins babil?nicos.
Estar?o presentes a drag paulista Silvete Montila e a drag revela??o de Bras?lia, Alice Bombom. O show ficar? por conta da juizforana Fernanda Muller e o som que agitar? a noite sob o comando do DJ Robson Mouse, de S?o Paulo.
No dia 14, quinta-feira, acontece a festa de pr?-lan?amento. Os Djs Coldanhs e Jeff assumem a pista at? o sol raiar. Os ingressos custam R$ 5.
Dia: 15 de agosto (sexta)- Festa Da Val (oficial)
Hor?rio: a partir das 23h
Local: Free Hits (Avenida Rio Branco, 1181) ao lado do Sport Club (local do Miss Brasil Gay)
Ingressos: R$ 15 (antecipado, na boate Stand Up) e R$ 20 (no dia da festa) - Censura 18 anos
Informa?es: (32) 9954-4433
Muzik Rainbow Fest
Dia: 14 de agosto (quinta)
Encontro dos Ursos
Pela primeira vez os Ursos fazem seu encontro em Juiz de Fora. Eles saem das tocas e vem diretamente para a Stand Up. Presen?a de Rog?rio Munhoz (colunista da Revista GMagazine e participante do Programa 20 e Poucos anos da MTV). Djs Coldanhs e Jeff comandando a pista.
Dia: 15 de agosto (sexta)
Local: Stand Up (Avenida Get?lio Vargas, 471)
Ingressos: at? a meia-noite R$ 5 de consuma??o
Informa?es: (32) 9987-2484 ou (32) 8801-9030
Saturday Night and Day
Durante a anima??o no Cal?ad?o a boate Stand Up vai abrir as portas para realizar a sua festa. Marilu Barraginha(BH), Fernanda Muller, Vandera Jones(BH), Veluma Vogue(BH) e mais super Boys (Conex?o S?o Paulo-Rio de Janeiro-Belo Horizonte-Juiz de Fora) ficam por conta da programa??o pra l? de especial. Os DJs Coldanhs e Jeff v?o animar a festa.
Dia: 16 de agosto (s?bado)
Local: Stand Up (Avenida Get?lio Vargas, 471)
Hora: a partir das 14h sem hora para terminar
Ingressos: Compre a pulseira por R$ 10 e voc? ter? direito para entrar a sair da boate quantas vezes quiser.
Informa?es: 9987-2484
